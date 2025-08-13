蔡鍾協新電影開拍前「不演了」！　公司寄存證信函親曝內幕

記者張筱涵／綜合報導

韓國演員蔡鍾協因電影《烏龜》拍攝進度延宕，與製作方產生合約爭議，最終發送存證信函通知解除出演。

▲蔡鍾協。（圖／翻攝自Instagram／chaejh_）



蔡鍾協所屬經紀公司Blitzway Entertainment 13日表示，《烏龜》合約中明確載明詳細拍攝期間，蔡鍾協原定在該時段完成電影拍攝後，投入電視劇工作，但因製作公司因素導致拍攝延後，已超過合約約定的時程。

據悉，蔡鍾協今年4月與製作公司Popcorn Film簽訂出演合約，原定5月開拍，但因內部原因延至8月16日才預計首次拍攝。由於與後續電視劇檔期衝突，蔡鍾協方面決定解除合約並發送存證信函。

製作公司則主張，5月至7月的拍攝期僅屬細節規劃，實際開拍與收工日期可變動，並稱雙方已就延期達成共識。然而，Blitzway Entertainment否認曾與演員本人、電視劇播出平台及製作方進行相關協商，並透露曾提議「電視劇殺青後再拍電影」，但未獲同意。

經紀公司強調，仍希望以友好協商方式解決，但若最終無法達成共識，將依合約及相關法律程序處理。

蔡鍾協2016年以網路劇出道，先後出演《Stove League》、《由零開始愛上你》等作品，2024年更在日本TBS電視劇《Eye Love You》中嶄露頭角，並於本月7日與Blitzway Entertainment簽訂專屬合約。