林襄被指介入馬傑森與阿布舞　本人回應「蒐證追究法律責任」

中職味全龍啦啦隊女神林襄近日捲入小三風波，過去曾被拍到與球星馬傑森逛街交往，後來表示「早已回到普通朋友關係」，只是前樂天女孩阿布舞自曝與馬傑森交往期間與林襄的時間有所重疊，引發外界議論。林襄則透露經紀公司與法律師回應：「對於任何捏造、散播不實訊息及惡意評論而涉及不法之言論內容，本公司將會進行蒐證，依法追究相關法律責任」

▲林襄澄清小三傳聞。（圖／翻攝自YouTube／林襄 Mizuki）

阿布舞近日在網路節目《三交訪談》中受訪，自曝因緣際會下與某球員開始交往，交往的第一天恰逢對方首次獲選單場MVP，兩人交往半年，後來被分手，男方和自己的學妹在一起。雖然從頭到尾都沒講出球員跟學妹名字，但主持人頻頻暗示，更多次提到「很襄」等關鍵字、甚至說學妹幫「Michael」應援的口號很特別，明顯的提示完全沒在躲藏。

▲林襄(左起)馬傑森跟阿布舞有三角習題？（圖／翻攝自IG）

此外，阿布舞被問到聽到「Michael」和學妹有一腿是否很震驚？阿布舞則說：「在新聞出來之前有聽說了，還是很震驚，我聽到的故事是重疊的。」主持人更說「如果他有其他需要，如果同時想跟襄在一起？」阿布舞豁達回應：「我可以啊，你交往關係要說清楚，我當然要大的，輩份弄清楚。」

▲林襄捲入是非。（圖／翻攝自YouTube／林襄 Mizuki）

林襄則透過經紀公司表示：「有關本公司旗下藝人林襄近日無端遭特定人士及社群、媒體影射介入職棒球員感情等事，內容均屬不實，對此，謹提醒大眾勿以訛傳訛，傳播不實訊息，對於任何捏造、散播不實訊息及惡意評論而涉及不法之言論內容，本公司將會進行蒐證，依法追究相關法律責任，以維護藝人權益。」