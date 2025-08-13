記者劉宜庭／綜合報導

沛沛（沛榆）是中職味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」人氣成員，擁有甜美臉蛋，還被粉絲封為「長腿女神」。不料，她昨（12日）深夜在社群平台發文透露，在光天化日之下竟遭陌生男子尾隨，對方甚至繞進巷子再重新出現在她身後，驚悚過程讓她嚇得手腳發抖、瀕臨潰堤，直呼：「快哭出來！」

▲沛沛（沛榆）被跟蹤。（圖／翻攝自沛沛IG）



沛沛在文中詳述了整個驚魂過程。她表示，剛結束工作從大樓離開，就發現一名路過的男子一直盯著她看。起初她走在男子後方，但對方卻一邊走一邊不停轉頭，還刻意放慢腳步，似乎想讓她走到前方。察覺有異的沛沛也放慢腳步，保持在男子身後。

隨後，該名男子轉進一個巷子，沛沛確認他走遠後才繼續往捷運站前進。沒想到，大約3分鐘後，她不經意地回頭，竟發現該名男子又出現在她身後，而且距離僅約一公尺，讓她當場嚇了一大跳。

▲沛沛拍下可疑男子身影。（圖／翻攝自沛沛Threads）

沛沛當下立刻停下腳步，鼓起勇氣直直地盯著對方，並拿出手機開始錄影。男子發現自己行跡敗露後，繼續邊走邊回頭看她，最後才轉進地下道入口消失。雖然危機暫時解除，但沛沛仍餘悸猶存，在原地停留許久，深怕對方又從某處竄出。她坦言，後續走去捷運站的路上，整個人膽戰心驚、頻頻回頭，「覺得手腳都微微發抖⋯快哭出來。」

沛沛在IG限時動態中也補充：「雖然以前也有過被跟蹤的經驗，但今天還是嚇了一大跳⋯每一次遇到這種事都讓人心力交瘁⋯。」她也藉此呼籲所有粉絲，走在路上真的要多加當心，不要低頭玩手機，隨時注意周遭環境，保護自身安全。