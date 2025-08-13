蕭敬騰帶妻吃牛排PO「愛的視角」！放閃照網笑回：把老婆拍成這樣

記者陳芊秀／綜合報導

歌手蕭敬騰（老蕭）去年與愛情長跑16年的經紀人老婆Summer舉行世紀婚禮後，變成「寵妻魔人」，時常在社群大方放閃。他近日分享與老婆的甜蜜日常，曬出帶Summer到台北東區品嚐古早味牛排的照片，並甜喊「我老婆真可愛」。然而，他的放閃照被網友笑回：「老蕭你把老婆拍成這樣...我覺得比噴到白色衣服還嚴重喔！」

▲蕭敬騰與老婆Summer感情恩愛。（圖／翻攝自臉書）

蕭敬騰公開「愛的視角」照片，Summer身穿一件白色的寬版上衣，搭配黑色休閒褲，頭髮隨性地向後梳，品嘗牛排卻沒有坐著，而是站在桌邊，右手拿著牛排刀，轉頭微微抬起，露出有些焦急的表情。而他在文中解釋，因老闆提醒白衣服沾到醬汁會洗不掉，老婆Summer才有了這個可愛的防禦動作，貼文放了好多個愛心表情符號，最後甜喊：「謝謝老闆，我老婆真可愛。」

▲蕭敬騰放閃老婆Summer，愛的視角照引發網友熱烈迴響。（圖／翻攝自臉書）

雖然蕭敬騰發文曬照充滿愛意，網友留言「老蕭你把老婆拍成這樣...我覺得比噴到白色衣服還嚴重喔」、「這照片回家會革命嗎」、「嫂子站的不夠遠辣！」、「感覺怎像你老婆下廚」、「完了這張照片」。