徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」　鄰居指夫妻有問題…公司回應

▲8/5 13：06徐佳瑩準備出門，旁邊有專屬司機負責接送（右圖）。8/5 17：01比爾賈在徐佳瑩出門之後，搭著同一名司機的車回家（左圖）。（圖／鏡週刊提供）

金曲歌后徐佳瑩2018年甜蜜結婚，但是近來盛傳與老公比爾賈的關係早已生變。同時，本刊接獲徐佳瑩與比爾賈的鄰居們爆料：「徐佳瑩、比爾賈夫妻有問題其實已經很久了，怎麼都沒人拍到？」

由此可知，這對歌手與導演的夫妻組合除了是街坊話題，家中發生啥事也是在附近廣為流傳。除了比爾賈的異性緣，為了家中大小事翻臉，也有些民眾都知情。

▲8/6 16：55徐佳瑩獨自返家，大部分的時間她都與比爾賈各過各的。

除此之外，演藝圈中有知情人士向本刊透露，徐佳瑩、比爾賈曾為家裡小孩的教育大吵，彼此觀念不同，導致關係鬧得很僵，甚至「離婚」脫口而出。快41歲的徐佳瑩、52歲的比爾賈當初相差11歲是浪漫，但是對於家庭生活的想像也是天差地遠。重點是，徐佳瑩、比爾賈仍會出席親友聚會，但是夫妻貌合神離，人人也都看在眼裡。

▲去年底，徐佳瑩（左）在社群曬出爸媽與比爾賈（右）的照片，看來沒事。（圖／翻攝自徐佳瑩IG）

回顧徐佳瑩歷來談到婚姻，其實曾經坦言「我愛我的分身乏術，但我也恨它。」「因為我同時也有家庭要兼顧，所以出來工作、站上舞台的時候，可以完全投入在音樂裡、演出裡，相較於以前，就奢侈很多。」

回應

對於盛傳徐佳瑩與比爾賈婚姻生變？她所屬的亞神唱片回應：「子虛烏有，一切都好。」

