荒姨順產兒子！打無痛分娩「完全沒用」　生產飆淚片曝光

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber荒姨去年7月宣布和波特王分手的消息，後來迎接新戀情，與山姆老思交往並懷孕，已在今年5月完成結婚登記。她12日發文透露已經平安生下兒子，坦言一度痛到自我質疑「為什麼要生小孩」。

▲荒姨在5月和山姆老思結婚。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

荒姨表示，11日滿39週回診檢查胎兒臍帶繞頸時，原本已顯示安全，但也沒有產兆，但因為突然想趕快「卸貨」，便詢問醫生是否能催生。醫生隨性回「看妳啊，今天嗎？」她笑說不知道哪來的勇氣，答應後回家吃飯、洗澡，晚上9點直接入院催生。

荒姨詳細記錄了催生到生產的時間軸，也分享了影片，並透露打無痛分娩對自己完全沒用，「已經痛到不行還要呼吸用力擠寶寶，痛到我一直在想我為什麼要生小孩。反正整個產程就是從頭痛到尾！唯一慶幸的就是沒有吃全餐。」最後在12日晚上7點左右生下3400公克的兒子嘟嘟。

▲荒姨分享生產過程。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

生產後也面對不少挑戰，包含傷口疼痛、產後宮縮不適，甚至因解尿失敗需插尿管兩天。荒姨感性透露，她一想到媽媽當年生了三個孩子都沒打無痛，不禁在病床上獨自崩潰痛哭，「媽我愛妳，媽媽好偉大，大家要愛媽媽」。她也感謝媽媽、老公和婆婆全程陪產，讓她順利生產。

迎接兒子嘟嘟的那一刻，荒姨止不住淚水，難以置信地望著眼前的小生命，笑說：「我剛剛擠出這個東西欸？」她也搞笑抱怨老公沒錄影，「他發文還說『母女均安』，笑死真的被嚇傻。」荒姨透露已為兒子開設專屬帳號，而小孩的小名之所以叫嘟嘟，是因為她相信兒子是自己已逝愛犬的轉世。

▲荒姨平安生下兒子。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）