篠崎泫凸肚「被誤會懷孕」　無奈吐實：滿肚子都大便

記者王靖淳／綜合報導

台日混血女星篠崎泫今（12）日在IG上傳一段短片，自曝多年排便困擾的私密心事，同時也感嘆：「天啊！我到底要被誤會懷孕幾次。」

▲篠崎泫公開小腹隆起的影片。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

影片中，篠崎泫拿著手機對著鏡子自拍，可見到她的腹部明顯凸起，為此她透露自己剛結束新加坡行程，坦言整整一週都沒有上廁所，導致小腹明顯隆起，「滿肚子都大便」，甚至被人誤會懷孕。她無奈笑說，這伸縮自如的肚子，總會嚇到身旁的朋友及工作人員，但其實背後是長年便秘造成的困擾。

▲篠崎泫坦言肚子變超大。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

篠崎泫回憶，高中時曾因尾椎莫名疼痛就醫，檢查才發現是腸道堆積太多糞便，壓迫到尾椎神經，讓她直呼「超糗」。從那之後，她固定每週回診，依靠醫生開立的瀉藥幫助排便。然而，她在成年之後曾接受大腸鏡檢查，結果醫師診斷她的腸道蠕動能力不足，導致經常腹脹、久坐馬桶卡關，讓她日常生活飽受影響。

▲篠崎泫分享排便困擾。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）



篠崎泫透露，大多時候她必須依賴「外力」協助才能順利排便，但這也伴隨腹痛、頻繁跑廁所等副作用。由於工作行程緊湊，特別是出國或拍外景時更容易遇到「卡關」問題。她坦言，這種狀況讓她不敢輕易求助外力，生怕無法及時找到廁所，進而影響工作表現。

▲篠崎泫透露常被誤會懷孕。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）