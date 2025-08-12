53歲方馨「坐浴缸性感擺拍」揭凍齡現況！　正能量發文：努力接好運

記者顧齊祐／綜合報導

53歲女星方馨出道多年，因精湛演技在多部戲劇中深受觀眾喜愛，近期她宣布將於10月舉辦公益演唱會，令粉絲期待不已。距離演出只剩不到兩個月，方馨在社群平台曬出一張浴缸美照，展現緊緻臉龐與好氣色，凍齡外貌再度吸引粉絲圍觀。

▲女星方馨出道多年，演出多部戲劇深受觀眾喜愛。（圖／翻攝自Facebook／方馨的粉絲部）



方馨近日於Facebook分享一張浴缸美照，畫面中她身穿紅棕色長裙，外搭黑色皮外套，坐在浴缸邊緣，露出一側肩膀，並抬手擺出性感姿勢，白皙美腿也成亮點。她在貼文中寫下：「努力的意義就是，當好運來臨時，我覺得我值得，所以我要努力再努力，接住所有的好運。」並加上「幸福一直在」的標籤，展現出滿滿的正能量。

▲方馨坐在浴缸邊，抬手擺出性感姿勢。（圖／翻攝自Facebook／方馨的粉絲部）



這張照片一曝光，立刻吸引大批網友留言讚美，寫道「妳一直都好甜喔，真美麗」、「方小馨太美了吧」、「多變的風格你都駕馭的真好」、「如果不說年齡，我會以為妳30幾歲」、「姐姐好漂亮身材很好」等，紛紛驚嘆方馨狀態維持得極佳。

▲方馨發文展現滿滿正能量。（圖／翻攝自Facebook／方馨的粉絲部）