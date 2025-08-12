愛雅答應男友「帶乾妹回家睡」一句話惹眾怒！　反檢討：我太小鼻子小眼睛

記者孟育民／台北報導

東森綜合《小姐不熙娣》本集以「醒醒吧！說好不再為愛瘋狂，怎麼一遇到他又撩落去？」為題，邀請李明川、阿諾、愛雅、劉雨柔、愷愷及班底Rita和星座老師白瑜，分享各種戀愛腦的瘋狂事蹟，身為牡羊座代表的愛雅，一開口就語出驚人，她曾接受前男友跟「發生過關係的乾妹妹」藕斷絲連，還讓對方把女生帶回家，愛雅甚至表示因為我相信他，讓李明川都直搖頭喊：「回頭客真的不行耶！」

▲劉雨柔（左起）、愛雅、星座老師白瑜、Sandy吳姍儒、派翠克、李明川、阿諾、愷愷、班底Rita，大談荒謬戀情 。（圖／東森綜合台提供）

更扯的是，愛雅前男友辯解的歪理竟是：「生而為人，眾生平等」，戀愛腦的她，竟反過來自責檢討：「可能是我太小鼻子小眼睛吧！」，這番言論立刻引發現場來賓群起撻伐，紛紛大吼：「這就是標準PUA啊！」，劉雨柔也忍不住表示：「戀愛不應該是自私的佔有對方、洗腦對方」。

▲愛雅戀愛腦行徑嚇壞眾人 。（圖／東森綜合台提供）



緊接著，身為雙子座代表的劉雨柔也自爆，戀愛時的她完全走無私奉獻路線，某任男友甚至要她養，還得在下班後幫他帶便當回家伺候，讓Sandy忍不住吐槽：「他是杜賓狗嗎？」更誇張的是，劉雨柔曾為了見某任男友一面，竟然在颱風天收工後，立刻開車夜衝台南！只因為男友說了一句：「我現在就想看到妳」，此話一出，立刻讓全場的戀愛腦來賓們瞬間集體暈船，直呼「這句太浪漫了吧，他太需要我了！」，讓Sandy聽了當場失控開嗆：「你們這些沒有腦的人給我冷靜一下！」整場笑聲炸裂。