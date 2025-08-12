短劇《折腰》側拍畫面曝光！「激吻地點」陸網秒認出：按原著來的

記者陳芊秀／綜合報導

大陸短劇《折腰》於8月正式開拍，找來短劇女神岳雨婷飾演「小喬」，曾演過《新版流星花園》的吳希澤飾演「魏劭」，還沒拍完，預約收看人數已經突破14萬。該劇改編自晉江文學城的同名小說，原著描述男女情愛充滿大尺度情節，翻拍成長劇改編篇幅頗大，短劇如何改編也受到關注，近日側拍畫面曝光，網友認出「哇哦！應該是按原著！」

▲短劇《折腰》8月正式開拍。（圖／翻攝自微博）

《折腰》改編自蓬萊客於2016年創作的同名小說，原作女主角「小喬」穿越重生，為了挽救姊姊「大喬」的婚姻悲劇，決定替嫁與仇家家主「魏劭」聯姻，展開先婚後愛的故事。小說男主角是驍勇善戰的梟雄，從恨及仇家女兒到為愛折腰，打動無數書粉，同時原著包含眾多大尺度夫妻情慾場面，由於現今大陸審查制度轉變，目前僅有刪減版內容，當地網友私下頻頻尋找未刪減版。尤其在36集長劇版《折腰》播出期間，劇集還原小說「王母仙藥」名場面，掀起觀眾熱烈討論。

▲短劇《折腰》的預約觀看人數破14萬。（圖／翻攝自微博）

短劇《折腰》劇組近日在社群平台曝光一段側拍影片，拍攝現場似乎是書房，背景有一個繪有山水畫的屏風，男女主角正在拍攝中，身邊還有工作人員掌鏡。岳雨婷坐在木製坐榻上，身穿白色深V大露肩古裝，吳希澤穿著深色長袍，摟住女主角肩膀深情親吻，女方更被吻到身體微微向後仰。這段吻戲火速引發關注，有網友認出「哇哦～應該是按原著吧不愧是短劇」、「按原著來，那我可要嘗嘗了」、「你敢拍我就敢看，按原著來」、「你們不會按原著來了吧」、「看看不能拍的橋段短劇能不能拍」。

▲短劇版《折腰》側拍畫面曝光，夫妻在書房激吻，被書粉推測是按原著拍。（圖／翻攝自微博）