接送蔡尚樺是小8歲球星！林秉聖賽後不回家「直奔香閨」關係曝光

自由出入1／林秉聖接送蔡尚樺　賽後不回家直奔香閨

▲上月19日，蔡尚樺出席花博會場的品牌活動。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

蔡尚樺在2023年被拍到與前臺北台新戰神、現效力CBA浙江廣廈隊、年紀小她8歲的台灣籃球員林秉聖一同返回香閨。消息曝光後不久，她便與交往長達11年、素有「交大仔仔」稱號的男友易鼐恩正式分手。雖然蔡尚樺與林秉聖的緋聞持續延燒，兩人卻始終否認戀情。近日，時報周刊CTWANT再度直擊林秉聖親自接送蔡尚樺，男方還能自由進出女生香閨，顯示雙方關係依然親密。

7月19日中午，身披今年瓊斯盃台灣藍戰袍的「齊天大聖」林秉聖，與他的高中恩師高從立一同現身台北市大安區某間牛排館用餐。下午2點42分，餐敘結束後，林秉聖親自駕車送老師離開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

自由出入1／林秉聖接送蔡尚樺　賽後不回家直奔香閨

▲結束花博活動的蔡尚樺換了洋裝，在工作人員護送下離開會場。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

同一時間，他的緋聞對象蔡尚樺則正在圓山花博會場出席品牌活動。活動於下午4點結束後，她換上一襲淺藍色連身長裙，腳踏輕便膠鞋，在花博園區一隅拍攝業配內容。下午4點58分，她與助理、經紀人道別後，手中拿著一朵玫瑰花，腳步略顯匆忙地走向遠處，原來林秉聖早已在附近停好車，蔡尚樺隨即快速上車。

自由出入1／林秉聖接送蔡尚樺　賽後不回家直奔香閨

▲林秉聖與高中恩師餐敘後親自開車送對方離開，再前往花博接收工的蔡尚樺，手拿玫瑰花的蔡尚樺小跑步上車。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

傍晚5點26分，林秉聖將蔡尚樺送至台北市大安區的東區商圈下車，隨即驅車前往新莊體育館，準備出戰當晚的瓊斯盃比賽。而蔡尚樺則與台視氣象主播魏于恬會合逛街，期間她不時回頭張望，顯得格外謹慎，警覺性十足。

自由出入1／林秉聖接送蔡尚樺　賽後不回家直奔香閨

▲沒多久蔡尚樺在台北市東區下車，原本手中的玫瑰花不見蹤影，與台視氣象主播魏于恬會合逛街。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

自由出入1／林秉聖接送蔡尚樺　賽後不回家直奔香閨

▲當晚仍有賽事的林秉聖，獨自開車前往新莊體育館，就算再忙也要抽空接送陪伴蔡尚樺。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

儘管兩人多次被媒體拍到同框出行，始終未對外公開認愛。蔡尚樺在今年6月受訪時，對兩人關係的回應依然表示自己曾任T1聯盟策略行銷長，與林秉聖是舊相識，也是「很好的朋友」。不過，根據本刊觀察，雙方關係似乎早已悄悄升溫，並邁入更進一步的關係。

自由出入1／林秉聖接送蔡尚樺　賽後不回家直奔香閨

▲上月17日晚間，剛結束比賽的林秉聖先為球迷簽名，隨後與兩名友人一同離開。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

上月17日晚間9點34分，林秉聖賽後走出新莊體育館，先是與球迷合影、簽名，隨後與兩名友人步行至停車場，搭上一輛小貨車前往另一處取車。由於該貨車限乘兩人，其中一名友人竟躲進車斗，這樣做違反了《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第3款：貨車運送途中附載作業人員，超過規定人數，或乘坐不依規定。可處汽車駕駛人新臺幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

自由出入1／林秉聖接送蔡尚樺　賽後不回家直奔香閨

▲為了方便行事，林秉聖其中一位友人因座位不足，竟直接躲進車斗。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

當晚10點19分，林秉聖駕車抵達蔡尚樺住處，並直接將車輛開入地下停車場。與過去在外接送不同，如今他已能自由出入女方住家。當時他手中還拿著一本勵志書《扭轉人生的10句話》，熟門熟路地走進大樓，搭乘電梯上樓，彷彿早已是那裡的常客。

關於蔡尚樺和林秉聖目前是否正在交往，蔡尚樺經紀人表示：「藝人正常交友私事不特別回應囉。」

自由出入1／林秉聖接送蔡尚樺　賽後不回家直奔香閨

▲之後林秉聖牽車直達蔡尚樺住處，已能自由進出地下停車場，兩人關係不言而喻。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

自由出入1／林秉聖接送蔡尚樺　賽後不回家直奔香閨

▲停好車的林秉聖手上拿著一本書準備進入蔡尚樺家。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

自由出入1／林秉聖接送蔡尚樺　賽後不回家直奔香閨

▲蔡尚樺與林秉聖都很巧合地在限動分享了該日要閱讀的書。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

自由出入1／林秉聖接送蔡尚樺　賽後不回家直奔香閨

▲蔡尚樺（左）曾與有「交大仔仔」稱號的易鼐恩交往11年。（圖／報系資料照／翻攝自易鼐恩臉書）

自由出入2／張智峰交往2天上繳家當　婚後照寵嚴立婷
獨家／「男」以靠近：嘎琳拍廣告爆奇景　全程零互動男主角
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

