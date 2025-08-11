告五人嗨成「帶財天團！　演唱會才秒殺「又續約」超狂

▲告五人出席代言活動。（圖／記者徐文彬攝）



記者翁子涵／台北報導

告五人環遊世界一圈後，本週將在台北連唱2場，今（11日）驚喜現身茶飲品牌記者會，宣布續任品牌代言人，告五人表示：「很開心第二年再與該品牌攜手合作，希望這些飲品帶給我們更多快樂，非常榮幸！」他們也被品牌大讚是「帶財天團」，笑稱他們是「財神爺」，代言一出手，業績翻倍成長。

▲▼告五人被讚相當帶財。（圖／記者徐文彬攝）



被問及有沒有夢想代言的產品時，哲謙還來不及開口，就被犬青搶答：「謙哥應該是保健食品吧！」原來他演出前總是做足暖身，很注重保養。犬青已擔任某彩妝品牌的形象大使；雲安則透露：「眼鏡吧，我很喜歡戴眼鏡，還有吉他。」更幽默補充：「我們很常飛行，或許航空產品也不錯！」而被問到是否有望攻進大巨蛋，團員謙虛表示：「先小巨蛋啦！」

記者會上，告五人特地前往品牌全球首店與哈瓜們近距離互動，回憶起一年前的開幕，感性感謝品牌一年來的支持，他們笑說：「我們每一場活動、記者會，該品牌都會送飲料力挺探班，不只照顧我們，連哈瓜也一起照顧，真的很感動！」並貼心獻上生日蛋糕，祝品牌週年快樂，現場氣氛熱烈又溫馨。

