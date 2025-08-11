ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
白敬亭遭傳情變！狗仔爆「女友炒CP」
楊柳颱風來了！專家點名2區雨最猛
JKF女郎提告家人！拍寫真遭辱罵X女
告五人嗨成「帶財天團！　演唱會才秒殺「又續約」超狂

▲告五人出席代言活動。（圖／記者徐文彬攝）

▲告五人出席代言活動。（圖／記者徐文彬攝）

記者翁子涵／台北報導

告五人環遊世界一圈後，本週將在台北連唱2場，今（11日）驚喜現身茶飲品牌記者會，宣布續任品牌代言人，告五人表示：「很開心第二年再與該品牌攜手合作，希望這些飲品帶給我們更多快樂，非常榮幸！」他們也被品牌大讚是「帶財天團」，笑稱他們是「財神爺」，代言一出手，業績翻倍成長。

▲告五人被讚相當帶財。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼告五人被讚相當帶財。（圖／記者徐文彬攝）

▲告五人 。（圖／記者徐文彬攝）

被問及有沒有夢想代言的產品時，哲謙還來不及開口，就被犬青搶答：「謙哥應該是保健食品吧！」原來他演出前總是做足暖身，很注重保養。犬青已擔任某彩妝品牌的形象大使；雲安則透露：「眼鏡吧，我很喜歡戴眼鏡，還有吉他。」更幽默補充：「我們很常飛行，或許航空產品也不錯！」而被問到是否有望攻進大巨蛋，團員謙虛表示：「先小巨蛋啦！」

記者會上，告五人特地前往品牌全球首店與哈瓜們近距離互動，回憶起一年前的開幕，感性感謝品牌一年來的支持，他們笑說：「我們每一場活動、記者會，該品牌都會送飲料力挺探班，不只照顧我們，連哈瓜也一起照顧，真的很感動！」並貼心獻上生日蛋糕，祝品牌週年快樂，現場氣氛熱烈又溫馨。
 

知名美妝部落客荔枝兒離世！老公悲痛證實「相信她在彩虹那端無憂無慮」

22小時前

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

2小時前

美妝部落客Liz「無名小站起家」36歲離世！　4閨蜜PO最後合照淚崩

14小時前

荔枝兒最後身影！　貼心幽默「教眼鏡妝」網淚：希望天堂沒有傷痛

15小時前

陳零九「帶D級JKF女郎」遊澳門　閃兵交保沒閒著…出境洩戀情！

16小時前

快訊／沈玉琳突發聲揭病況「高強度化療中」！ 　三總轉院台大內幕曝

3小時前

眭澔平遭控性騷！盧帥哥整骨師「按摩鼠蹊部」　下半身起反應20分鐘

15小時前

賓賓哥遭前員工爆料「做假公益」！抹黑同行錄音檔流出　本人發聲怒喊告

6小時前

人氣AV女優「閃退1年宣布回歸」！　昔心律不整急喊卡休養

8/10 18:24

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

8/9 21:11

陳零九爆熱戀JKF女郎「曾拍青筋奶照」爆紅！出演19禁韓綜　年收500萬

8小時前

《中國好聲音》男歌手朴翔心肌梗塞驟逝！享年35歲　曾是周杰倫學員

6小時前

大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD

