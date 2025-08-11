李程彬脫到剩內褲…炸出巨胸「巧克力冰塊腹肌」　健身1年成果曝光

記者黃庠棻／台北報導

男星李程彬近日發布最新形象照，照片中大秀超猛胸肌與六塊肌，展示他一年來的健身成果。他表示運動是為了新戲《有愛我們床上談》而做的準備，不僅花了長達一年時間訓練，更為角色戒菸、戒酒和曬黑，可謂下足苦工。

▲李程彬大秀健身一年的巨肌。（圖／東旭九翔娛樂提供）

談到新戲《有愛我們床上談》，李程彬表示「我每部戲都會盡量融入角色，並把好的東西留下來，譬如打坐冥想就是之前的角色功課，這習慣我也維持到現在。」

李程彬表示這一年的健身訓練，比過去減肥減掉二十公斤還要痛苦，因為當時不用拍戲，也沒有這麼瘋狂的運動量，直呼「我每天要健身加有氧兩個小時，一結束還要衝回家洗三分鐘的戰鬥澡，再趕出門去拍戲，常常凌晨四五點就要起床，作息變超規律超早睡。」但他也笑說其實自己每天一睜眼都超掙扎，覺得好累想偷懶一天，但都還是只能乖乖起床出門。

也因為要搭配飲控，李程彬吃了長達一年的健康餐，他坦言自己是呼吸都會胖的體質，若要練身材的話所有入口的東西都要嚴格控制。而這一年的清淡飲食也讓他的身體養成習慣，若偶爾跟朋友們聚餐吃的油一點、重口味一點就會拉肚子。

照片拍攝當天，李程彬睽違一年吃了塊巧克力布朗尼，讓他直呼又感動但又有罪惡感，結果吃塊甜點搞得心情很複雜，這次拍攝也是他初次拍攝尺度較為大的照片，但他表示比起不好意思，主要是因為能穿的服裝少、也沒什麼道具，讓他剛開始不知道能擺什麼姿勢。

對此，李程彬因為此次拍攝要展現出肌肉線條，跟平常拍照的方式不太一樣，每個動作都要用力，全身ㄍㄧㄥ到不行，笑說只希望成果出來粉絲會喜歡，也不枉他這一年的健身成果了。

