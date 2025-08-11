百花獎影帝豪車載美女被目擊　「眉眼酷似姚笛」再掀11年前出軌情

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸「百花獎影帝」文章2014年在妻子馬伊琍懷二胎時，和女星姚笛發展婚外情，兩人因此成為眾矢之的。雖然後來文章傳出新戀情、女方也早早嫁人，但近日有網友目擊文章的副駕駛座上，坐著與姚笛長相相似的人，再度掀起熱議。

▲文章11年前在馬伊琍懷孕時，和姚笛搞婚外情，掀起極大風波。（圖／翻攝自微博／文章同學、姚笛）

有網友指稱10日在上海偶遇文章，當時文章駕駛一輛豪車，副駕駛座上還坐著一名戴口罩的女子。由於該女子的眉眼與姚笛十分相像，因此照片一曝光便引發熱烈討論，網友紛紛猜測兩人是否重新有所聯繫；不過也有人認為女子可能是文章的新歡，只是文章喜歡的類型較相似。

▲▼文章副駕駛座上的女子被網友認為神似姚笛。（圖／翻攝自微博）

該話題迅速登上微博熱搜榜，閱讀量突破千萬，引起廣泛關注。部分網友通過照片細節進行對比，認為副駕駛女性與姚笛外貌高度吻合，但也有聲音指出該女子可能是文章的新女友，而非姚笛。事件持續發酵，成為輿論焦點。

事實上，文章在2023年就曾被拍到帶新女友及女方家人出遊，當時便有不少網友認為新女友的外型和姚笛很相似。而姚笛在2019年嫁給富商男友，但三年後卻爆出雙雙出軌，目前感情生活成謎。