ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

白敬亭遭傳情變！狗仔爆「女友炒CP」
楊柳颱風來了！專家點名2區雨最猛
JKF女郎提告家人！拍寫真遭辱罵X女
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

荔枝兒 五月天 石頭 吳宗憲 林逸欣 眭澔平 張棋惠 李淑楨

黃少祺抽機車鑰匙聯誼！親曝「偉士牌優勢」　跟同一女生環島4天

記者黃庠棻／台北報導

三立八點檔《願望》拍攝進入尾聲，黃少祺飾演的周勝強近期成為劇中英雄，不僅奮力救回宣告不治的好兄弟江宏恩，更在烈日下騎著「小綿羊」飛車衝入險境，英勇營救遭綁架的茵芙。

▲黃少祺近期成為《願望》裡的大英雄。（圖／三立電視提供）

▲黃少祺近期成為《願望》裡的大英雄。（圖／三立電視提供）

劇中，江宏恩慘遭周育綸持球棒重擊命懸一線，黃少祺與陳冠霖輪番施作 CPR 搶救，終於將兄弟從鬼門關前拉回。為了替江宏恩報仇，黃少祺不顧自身安危，飛車上演驚險復仇，甚至還想機車甩尾，挺身而出的舉動也讓他笑稱「自己真的很久沒騎摩托車！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃少祺近期成為《願望》裡的大英雄。（圖／三立電視提供）

▲黃少祺近期成為《願望》裡的大英雄。（圖／三立電視提供）

黃少祺笑說，自己已經有好一陣子沒碰過摩托車，因此這次拍攝前，對騎車的感覺還有些陌生與生疏。不過一談起摩托車，他的眼神立刻閃爍起回憶的光彩，因為人生第一台代步工具，就是一輛承載青春記憶的偉士牌。

▲黃少祺近期成為《願望》裡的大英雄。（圖／三立電視提供）

▲黃少祺近期成為《願望》裡的大英雄。（圖／三立電視提供）

當年就讀淡水工商管理專科學校時，黃少祺從家裡搭公車到校需耗時一個多小時，加上他天生容易暈車，長途通勤對他來說是一種折磨。為了改善生活品質，他下定決心存錢買車，最後挑中一輛經典的偉士牌，他還特地將整台車烤漆成純白色，連椅墊都一起換成白色款式，只為了讓愛車更具個人風格，他得意地笑說「那時候騎偉士牌真的帥到不行！」

▲黃少祺近期成為《願望》裡的大英雄。（圖／三立電視提供）

▲黃少祺近期成為《願望》裡的大英雄。（圖／三立電視提供）

有了摩托車後，黃少祺的生活圈瞬間擴大，甚至參加了當時年輕人之間非常流行的「抽鑰匙」聯誼活動。他描述，那是一種浪漫又刺激的交友方式，每場活動大約會有30多台摩托車集結，先將所有車鑰匙放進盒子，女生抽中哪一把，就由該男生負責載她一整天，過程充滿驚喜與期待。

▲黃少祺近期成為《願望》裡的大英雄。（圖／三立電視提供）

▲黃少祺近期成為《願望》裡的大英雄。（圖／三立電視提供）

對此，黃少祺笑說騎偉士牌還有另一個「甜蜜優勢」，由於車身設計沒有額外的扶手，後座女生只能自然地環抱著前座的男生乘坐，直呼「我騎偉士牌參加過兩次聯誼，其中一次還跟同一位女生一起環島四天，那感覺很特別。」

雖然聽起來浪漫，黃少祺卻打趣補充，聯誼場合的「人氣女生」幾乎都會被活動主辦人率先抽走，自己往往成了陪伴其他女生成行的「暖心好隊友」。他笑說，雖然那幾次沒有擦出戀愛火花，但在那個單純、沒有手機與社群媒體干擾的年代，能夠自在騎車、沿途看風景、聊聊天，那份青春的自由與真摯，至今仍是生命中最美好的回憶之一。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

黃少祺願望

推薦閱讀

知名美妝部落客荔枝兒離世！老公悲痛證實「相信她在彩虹那端無憂無慮」

知名美妝部落客荔枝兒離世！老公悲痛證實「相信她在彩虹那端無憂無慮」

18小時前

美妝部落客Liz「無名小站起家」36歲離世！　4閨蜜PO最後合照淚崩

美妝部落客Liz「無名小站起家」36歲離世！　4閨蜜PO最後合照淚崩

9小時前

荔枝兒最後身影！　貼心幽默「教眼鏡妝」網淚：希望天堂沒有傷痛

荔枝兒最後身影！　貼心幽默「教眼鏡妝」網淚：希望天堂沒有傷痛

11小時前

陳零九「帶D級JKF女郎」遊澳門　閃兵交保沒閒著…出境洩戀情！

陳零九「帶D級JKF女郎」遊澳門　閃兵交保沒閒著…出境洩戀情！

11小時前

眭澔平遭控性騷！盧帥哥整骨師「按摩鼠蹊部」　下半身起反應20分鐘

眭澔平遭控性騷！盧帥哥整骨師「按摩鼠蹊部」　下半身起反應20分鐘

11小時前

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

8/9 21:11

陳零九爆熱戀JKF女郎「曾拍青筋奶照」爆紅！出演19禁韓綜　年收500萬

陳零九爆熱戀JKF女郎「曾拍青筋奶照」爆紅！出演19禁韓綜　年收500萬

4小時前

五月天石頭震撼告白「請大家原諒我」　阿信幫發聲：我們不是機器

五月天石頭震撼告白「請大家原諒我」　阿信幫發聲：我們不是機器

20小時前

啦啦隊男神被盜PO文「憲哥女兒大戰陳零九」　本人急上火線澄清

啦啦隊男神被盜PO文「憲哥女兒大戰陳零九」　本人急上火線澄清

22小時前

人氣AV女優「閃退1年宣布回歸」！　昔心律不整急喊卡休養

人氣AV女優「閃退1年宣布回歸」！　昔心律不整急喊卡休養

23小時前

《中國好聲音》男歌手朴翔心肌梗塞驟逝！享年35歲　曾是周杰倫學員

《中國好聲音》男歌手朴翔心肌梗塞驟逝！享年35歲　曾是周杰倫學員

2小時前

女星遊大阪買章魚燒「一盒竟1250元」　4日客連吼店家幫討公道

女星遊大阪買章魚燒「一盒竟1250元」　4日客連吼店家幫討公道

8/9 14:34

熱門影音

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」
趙露思嗆：有整鼻子出門被車撞死

趙露思嗆：有整鼻子出門被車撞死
趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」
趙露思回應整鼻子傳聞：有整被車撞死

趙露思回應整鼻子傳聞：有整被車撞死
許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋
李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了
好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照

好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照
趙露思保鑣誇她：很知足　大讚「跟著趙姐特別好」

趙露思保鑣誇她：很知足　大讚「跟著趙姐特別好」
林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點

林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點
吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜
Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」
曾智希積極備孕　「突長皮蛇」：我才35歲！

曾智希積極備孕　「突長皮蛇」：我才35歲！
林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

「閰錫山有事」就是胡宗南有事？　山西大同撐到太原陷落才開城門｜譚兵讀武EP266精華

「閰錫山有事」就是胡宗南有事？　山西大同撐到太原陷落才開城門｜譚兵讀武EP266精華

2NE1三缺一現身致敬《流星花園》　Dara唱〈你要的愛〉：F4合體很帥

2NE1三缺一現身致敬《流星花園》　Dara唱〈你要的愛〉：F4合體很帥

尹敬浩首曝「媽媽離世原因」　自責曾忽略她：我是她唯一的朋友

尹敬浩首曝「媽媽離世原因」　自責曾忽略她：我是她唯一的朋友

浩子休息養身「阿翔也有隱疾」　曾智希積極備孕「突長皮蛇」：我才35歲！

浩子休息養身「阿翔也有隱疾」　曾智希積極備孕「突長皮蛇」：我才35歲！

A-Lin.彭佳慧《歌手》合作「設備出包」　排名慘墊底...她落淚「自責沒幫上忙」

A-Lin.彭佳慧《歌手》合作「設備出包」　排名慘墊底...她落淚「自責沒幫上忙」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

葛兆恩每天聽高凌風歌曲：常去看他　「關心沈玉琳罹血癌」籲給家屬空間

葛兆恩每天聽高凌風歌曲：常去看他　「關心沈玉琳罹血癌」籲給家屬空間

吳宗憲曝沈玉琳錄影「臉色蠟黃」　62歲健檢0毛病..喊：再生一個！

吳宗憲曝沈玉琳錄影「臉色蠟黃」　62歲健檢0毛病..喊：再生一個！

看更多

【沒看過這麼瘋的】姊模仿喪屍走路慘摔...貓回頭滿臉問號

即時新聞

剛剛
剛剛
7分鐘前3

《歌手》決賽爆黑箱…A-Lin監聽耳機故障　楊謹華曝她私下反應！

18分鐘前32

小A辣自爆私密處做超深　「全為外國人準備」害羞過程曝

28分鐘前54

《青春點點點》瑪麗登記結婚了！　另一半認「曾擔心外界眼光」

50分鐘前2

籃籃轉換新身分！球場突被粉絲告白「謝謝留在樂天」　瞬間感動落淚

1小時前55

身高120cm「超小隻馬」AV女優爆紅！　被已婚男星私訊聊色

1小時前411

票房破22億！「南京照相館」取材日軍真實罪證　破陸暑期歷史片紀錄

1小時前2

閨蜜開賭劉品言寶寶性別！楊謹華被問「金鐘3度對決柯佳嬿」回應

1小時前2

鋼琴界傳奇「專輯銷量破1億」確定來台　開放台灣樂手上台合奏！

1小時前22

劉雨柔產女1月「被狂餵育兒經」　暴走開嗆：自己去生最快

1小時前2

李程彬脫到剩內褲…炸出巨胸「巧克力冰塊腹肌」　健身1年成果曝光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 知名美妝部落客荔枝兒離世
    18小時前4033
  2. 美妝部落客Liz 36歲離世！無名小站起家
    9小時前3212
  3. 荔枝兒最後身影！　貼心幽默「教眼鏡妝」網淚崩
    11小時前3813
  4. 陳零九「帶D級JKF女郎」遊澳門　閃兵交保沒閒著
    11小時前3020
  5. 眭澔平遭控性騷！盧帥哥整骨師「起反應20分鐘」
    11小時前4853
  6. 林逸欣「富養長大」影片感動萬人
    8/9 21:118222
  7. 陳零九爆熱戀新歡「曾拍青筋奶照」爆紅！
    4小時前2623
  8. 五月天石頭震撼告白　阿信發聲：我們不是機器
    20小時前3016
  9. 啦啦隊男神被盜PO文「憲哥女兒大戰陳零九」
    22小時前188
  10. 人氣AV女優「閃退1年宣布回歸」！
    23小時前107
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合