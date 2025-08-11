黃少祺抽機車鑰匙聯誼！親曝「偉士牌優勢」　跟同一女生環島4天

記者黃庠棻／台北報導

三立八點檔《願望》拍攝進入尾聲，黃少祺飾演的周勝強近期成為劇中英雄，不僅奮力救回宣告不治的好兄弟江宏恩，更在烈日下騎著「小綿羊」飛車衝入險境，英勇營救遭綁架的茵芙。

▲黃少祺近期成為《願望》裡的大英雄。（圖／三立電視提供）

劇中，江宏恩慘遭周育綸持球棒重擊命懸一線，黃少祺與陳冠霖輪番施作 CPR 搶救，終於將兄弟從鬼門關前拉回。為了替江宏恩報仇，黃少祺不顧自身安危，飛車上演驚險復仇，甚至還想機車甩尾，挺身而出的舉動也讓他笑稱「自己真的很久沒騎摩托車！」

黃少祺笑說，自己已經有好一陣子沒碰過摩托車，因此這次拍攝前，對騎車的感覺還有些陌生與生疏。不過一談起摩托車，他的眼神立刻閃爍起回憶的光彩，因為人生第一台代步工具，就是一輛承載青春記憶的偉士牌。

當年就讀淡水工商管理專科學校時，黃少祺從家裡搭公車到校需耗時一個多小時，加上他天生容易暈車，長途通勤對他來說是一種折磨。為了改善生活品質，他下定決心存錢買車，最後挑中一輛經典的偉士牌，他還特地將整台車烤漆成純白色，連椅墊都一起換成白色款式，只為了讓愛車更具個人風格，他得意地笑說「那時候騎偉士牌真的帥到不行！」





有了摩托車後，黃少祺的生活圈瞬間擴大，甚至參加了當時年輕人之間非常流行的「抽鑰匙」聯誼活動。他描述，那是一種浪漫又刺激的交友方式，每場活動大約會有30多台摩托車集結，先將所有車鑰匙放進盒子，女生抽中哪一把，就由該男生負責載她一整天，過程充滿驚喜與期待。

對此，黃少祺笑說騎偉士牌還有另一個「甜蜜優勢」，由於車身設計沒有額外的扶手，後座女生只能自然地環抱著前座的男生乘坐，直呼「我騎偉士牌參加過兩次聯誼，其中一次還跟同一位女生一起環島四天，那感覺很特別。」

雖然聽起來浪漫，黃少祺卻打趣補充，聯誼場合的「人氣女生」幾乎都會被活動主辦人率先抽走，自己往往成了陪伴其他女生成行的「暖心好隊友」。他笑說，雖然那幾次沒有擦出戀愛火花，但在那個單純、沒有手機與社群媒體干擾的年代，能夠自在騎車、沿途看風景、聊聊天，那份青春的自由與真摯，至今仍是生命中最美好的回憶之一。