【蘭蘭夫人會客室】麻衣現在才懂　生活的滋味

▲佐藤麻衣的美，非常女性化，她從小就愛穿蕾絲或小洋裝彈鋼琴，來台灣被同化，會穿拖鞋，也是晶晶亮亮的時尚款，而外在的柔美與內在的堅靭各自發展，互不影響。

麻衣當過藝人、嫁過豪門，如今樂於做好媽媽角色，以及更開心的自己。45歲的更開心是什麼？是愛自己並繼續學習，金錢上要綽有餘裕，但日子要過得簡約。以前父親總愛在飯桌上講著要「看懂人事物本質」的大道理，她覺得很煩，如今年紀愈長就愈了解，只要精神世界夠堅定，人就會順著主軸而不會走歪。

生活不用很有熱情，但不能沒有感覺。

麻衣2000年以Sunday Girls女團出道，2014年嫁給王文洋長子王泉仁而低調淡出，2023年離婚後復出。「我大學讀藝術，又學了中文和貿易，可以做的事情應該還有很多。」結婚退圈的這十年剛好社群興起，如今以「日本媽媽的生活方式」獲得網友共鳴，連新世代的兒子也能幫她出主意。

外界很愛聚焦她曾經有過的豪門生活，麻衣說：「日本人帶小孩多半親力親為，我帶兒子和一般人一樣睡眠不足啊，還胖了15公斤，所以豪門生活是指吃得好嗎？買名牌包？我是什麼豪車都坐過了，但最開心還是能夠自由自在。」

麻衣從小家教很嚴，奶奶懂書道（書法），媽媽會弓道（射箭），爸爸練空手道，她除了這些耳濡目染，還要學芭蕾舞、鋼琴、畫畫、茶道、打網球等，而且早已養成看書習慣，成為她後來待人處世或遇到挫折時，安定心靈的重要力量。

「以前圈內都知道我不喜歡喝酒和夜店，愛紗酒量很好，喝酒她也不找我的，我最常去就是敦南的誠品書局。」麻衣的紓壓方式除了看書，也會冥想，或是安靜的和朋友談心。

天蠍座的麻衣個性堅毅，Sunday Girls解散後，她遵守對父親的承諾，回日本把大學讀完，再去上海學中文和貿易，那個年代沒有智慧型手機，隨身帶的大字典都被她翻破了，那時候坐計程車會被繞遠路、好不容易買了單車卻一下就被偷了，這些問題卻激勵她要把中文學好才不會被騙！

年輕時就一個人在陌生地方打拚，麻衣的朋友來自不同地方，她習慣每天都看國際新聞，讓自己跟著世界脈動不脫節，因此她覺得未來找伴侶，有世界觀很重要。

有位麻衣很信的老師，說她真正的春天會在46歲來到。即使依然相信愛情，她現在考慮的條件也不少，「不用常吃米其林，但也不能天天路邊攤，所以價值觀相似很重要，另一個就是生活作息要差不多，要對自己的身體健康有責任感啊。」她也希望對方的思慮會比較深層。

「因為我現在才懂生活的滋味，我覺得生活不用很有熱情，但不能沒有感覺。比方我們去看展覽或看畫，或是去旅遊看景，喜不喜歡都沒關係，總是要有想法、懂得分享，畢竟我是學藝術的，精神世界的交流很重要。」



