台灣之光！阿爆金曲狂飆嗨翻紐約　「原民狂舞」掀台下老外熱跳

▲ 阿爆攜手那屋瓦少女隊嗨翻紐約中央公園。（圖／物子巡演工作室 Taiwanese Waves 提供）



記者翁子涵／台北報導

第六屆「Taiwanese Waves」音樂節日前在紐約中央公園盛大登場，金曲歌后鄭宜農、阿爆與那屋瓦少女隊、布拉瑞陽舞團等三組台灣頂尖藝文團體齊聚，將寶島當代音樂帶給紐約樂迷，現場湧入四千五百位觀眾，阿爆與那屋瓦少女隊率先登場，她們巧妙引用紐約名曲〈Empire State of Mind〉，不斷高歌「In New York」，更在歌曲〈1-10〉中多次喊出「Taiwan」，讓紐約為台灣喝采。

▲▼ 阿爆、鄭宜農將台灣音樂帶到國際舞台。（圖／物子巡演工作室 Taiwanese Waves 提供）

阿爆與台下互動熱烈，流利切換中英台三聲道，笑稱：「沒想到六年後還能來紐約，原住民在這『好嚴重』吶！」她更霸氣宣示：「聽不懂也沒關係，因為節奏不需要翻譯，如果不會唱就尖叫！」現場氣氛瞬間嗨到最高點。隨後她們化身歌隊，與布拉瑞陽舞團合作獻上《#是否》舞作，將耳熟能詳的流行歌重新編曲，融入原民風格搬上紐約舞台，甚至在〈燃燒吧火鳥〉中驚喜大跳Breaking，震撼全場，將音樂與舞蹈完美結合。

阿爆與那屋瓦少女隊以獻給紐約的全新歌曲〈886 Wave〉，以及〈Thank You〉和安可曲〈小牧童〉為表演劃下句點。尤其〈小牧童〉這首部落聚會散場的「魔性神曲」，將紐約觀眾完全捲入節奏，舞步遲遲不停歇，伴奏更一度延長，讓現場持續瘋狂。

壓軸登場的是「金曲歌后」鄭宜農，她以三人編制的新作〈圓缺〉為紐約樂迷溫暖開場。鄭宜農接連演唱〈留佇咱的血內底〉、〈歹物仔〉、〈新世紀的女兒〉等台語代表作，獨特的民謠電氣風格，在夕陽餘暉中將觀眾緩緩帶入紐約的浪漫夜色。

演唱〈人如何學會語言〉前，鄭宜農以流利英文介紹，此曲靈感源於作家吳明益小說，她將對語言的思考與情感融入其中。她更與那屋瓦少女隊聯手，重新編曲融入排灣語的〈寬寬仔來到祢的面前〉，以及結合布農族豐收歌的〈千千萬萬〉，感人至深，成為本屆最難忘亮點。

