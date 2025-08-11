2心碎母復活兇手虐待！《回魂計》入圍釜山影展…舒淇、李心潔發聲

記者黃庠棻／台北報導

Netflix秋季強檔華語原創影集《回魂計》由《盛夏光年》陳正道、《有生之年》許肇任雙導演聯手執導，以一起詐騙綁架案為背景，探討兩位母親如何將遭判死刑身亡的詐騙首腦復活，踏上仇恨與救贖的暗黑人性考驗。

▲舒淇、李心潔主演的《回魂計》入選釜山影展「On Screen」單元。（圖／Netflix提供）

影集集結獲獎無數的國際級影后舒淇、李心潔，雙金影后賈靜雯特別演出，強強聯手飆戲詮釋因女兒身陷詐騙案而展開一連串追查、復仇之路的母親；以及顛覆以往形象，飾演詐騙首腦的影帝傅孟柏，更集結知名泰國影帝蘇格拉瓦卡那諾特別演出、鍾欣凌、方郁婷、林廷憶、劉主平、陳昕葳、鄭人碩、尹浩宇等超豪華卡司，共同打造暗黑懸疑復仇劇。

自影集將於今年10月9日上線的消息公布後，即引發全網熱議不斷、敲碗期待，未演先轟動，今（11）日更公布《回魂計》入選第30屆釜山國際影展的「On-Screen」單元，該單元旨在透過搶先放映最受期待的戲劇影集，展現當代影視的發展趨勢與價值轉變，不僅是對影集的肯定，也為影集在國際上的曝光拉開序幕。

《回魂計》與釜山影展淵源頗深，許肇任、陳正道導演皆曾分別以《甜·秘密》與《盛夏光年》入圍過釜山「新潮流」單元。而本劇早在2006年即入圍過釜山影展創投單元，這項榮譽對《回魂計》來說是一個小小的起點，給了主創團隊信心。





在當時無法製作如此規模的作品，歷經時間淬鍊與結合符合時代的社會議題，終於在十多年後，精雕細琢出一部製作水準與架構都更加精良的影集，再度站上釜山舞台，別具意義。導演陳正道感性表示「釜山電影節對我作為導演的職業生涯意義重大，時隔19年再次回來這裡，格外激動。」

導演許肇任則表示「釜山對我來說是個有感情的地方，能在這裡被全世界看到，是有別具特殊意義的另一個開始。」兩位皆希望《回魂計》能讓全球觀眾沉浸其中，感受到影集欲傳遞的深層訊息與情感衝擊。

對於《回魂計》入選釜山影展，舒淇分享「之前有電影作品來過釜山影展，這次來到釜山還是有點小激動！這是我第一次帶來影集，我也有點小忐忑的，好像一個跨行業的新人啊。《回魂計》是我時隔20年後再次嘗試的影集表演創作，其實在這20年裡，全世界的影視創作無論在故事敘事、呈現平台都在不斷的創新升級。」

舒淇強調「觀眾的接納程度也在變得越來越廣。我也在不斷嘗試一些表演上的創作和角色的變化。非常期待和釜山的觀眾們交流《回魂計》這部影集，很期待我們的交流。」

李心潔也開心表示「太棒了，可以在釜山國際電影節這樣具有指標性的盛會在大銀幕上觀賞《回魂計》，真的非常榮幸，也好期待聽見大家的回饋！」

Netflix原創華語影集《回魂計》以一場發生在虛構城市「班佧」的詐騙綁架案事件為背景，講述兩位母親汪慧君（舒淇飾）和趙靜（李心潔飾）因仇恨而結盟，為女兒所遭受的苦難展開復仇，卻發現救贖遙不可及的懸疑故事。

在充斥著欺騙與操控的危險世界裡，她們不僅要面對各自內心的陰影，還必須做出撕裂人心的抉擇。為了替摯愛的女兒報仇，在一名神女的協助下，她們將兇手張士凱（傅孟柏飾）復活、施以酷刑，甚至勒索兇手的母親索取贖金。

然而，無論對兇手施加多少痛苦，憤怒始終無法平息。一位復仇的母親，究竟能為女兒走到多遠？而當關於事件真相的黑暗秘密逐漸浮現，她們的友誼也被推向極限，迫使她們正視並挑戰自己道德的界線。該作將在2025年10月9日於Netflix全球獨家播出。