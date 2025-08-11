眭澔平爆性騷整骨師回應了！　挨轟「老色魔」傻眼：有被騷擾請提告

圖文／鏡週刊

本刊最近接獲爆料，指眭澔平騷擾帥哥整骨師，逼對方按壓他的鼠蹊部。整骨師小威告訴本刊，他勉強答應並強調下不為例。眭澔平聽到後，立刻擺好姿勢、閉上雙眼，而他替眭按摩沒多久眭被毛巾蓋住的私密部位開始出現生理反應，突如其來的「雞動」畫面讓小威及擔任助理的威嫂瞬間愣住，二人四目相望，現場氣氛十分尷尬，眭則氣定神閒地露出享受的表情。

小威以為他「下不為例」的態度會讓眭知所進退，不再要求「特殊性服務」，沒想到數天後，眭澔平又到小威的工作室，一本正經地提出「疏通」的要求；礙於眭是公眾人物，小威不敢得罪，只好拉當天也在場的女客月雙（化名）當擋箭牌，以「有女客人在、不方便」為由，婉拒眭的要求，眭當下沒跟小威翻臉，卻拿月雙開刀。

月雙告訴本刊：「我的腳受傷很久都好不了，後來靠小威的專業才治好，為了答謝他，我替他免費拍宣傳片，小威有意找眭澔平推薦，眭知道我會帶攝影團隊拍攝，一口答應，小威還很感謝他，事後才發現他根本一肚子壞水！」

到了拍攝當天，月雙的團隊才剛架好攝影器材，眭澔平就開始批評。小威說：「在場的人都認為眭刻意擺架子，以演藝圈前輩身分，對大家指指點點，根本故意找碴，充滿惡意的態度讓我嚇到了！」

月雙也氣憤地表示，當天她穿Ｔ恤、牛仔褲到現場，眭卻指責她：「衣服穿那麽露幹嘛！」還當其他人的面罵她十分鐘，字字句句都在羞辱，說她沒做好準備，想利用他做免費宣傳。

為了順利完成拍攝，月雙忍住不回話，眭澔平才轉換話題，說已故知名女作家三毛，因他長得帥，曾暗戀過他。

「我真的很倒楣！」月雙說，她被眭澔平罵到體無完膚，草草結束拍攝，回家後放聲大哭，並打電話向小威抱怨，小威才透露，之前婉拒眭的特殊要求，才害她成為出氣筒，對她很抱歉。

更扯的是，眭澔平把月雙罵跑之後，還故意留在工作室，不顧當時已近深夜12點，仍若無其事地要求小威幫他「疏通」，小威無法接受，當場拒絕，並請眭離開，事後也不回覆眭的訊息，徹底與眭斷了聯繫，但至今仍留下陰影，也對無辜的月雙過意不去。

▲眭澔平（左）與知名女作家三毛（右）是多年好友，2人曾開心合照。（翻攝眭澔平臉書）

本刊調查，眭澔平捲入性騷擾爭議並非頭一回，之前就有網友影射他流連台北各大三溫暖，躲在太空艙偷摸其他男客人下體，還被少爺抓包。眭當時發文反擊：「這種捕風捉影、鬼扯的東西，沒什麼好講的！」並以父親交代「要爭千秋、不爭一時」八字，強調自己不會被打倒。

對於眭澔平的行徑，月雙不以為然地說：「我尊重他是演藝圈前輩，但奉勸他不要繼續道貌岸然、倚老賣老，憑什麼在羞辱人之後，還大放厥詞，說三毛暗戀他。被拆穿老色魔的真面目，算是業力引爆，請他好自為之！」

本刊致電眭澔平，他否認並表示爆料內容子虛烏有、完全沒印象，對指控內容感到一頭霧水。強調從未對人性騷擾也不曾飆罵女客，認為自己遭人惡意抹黑，要求對方提出證據，若真的覺得有被騷擾請他提告，莫名的指控對他傷害很大。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



