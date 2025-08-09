灶腳大賽開跑！FTISLAND唱完大巨蛋「10月再唱2專場」　鄭振永9月辦見面會

記者吳睿慈／台北報導

南韓實力派團體FTISLAND即將在8月唱上大巨蛋，他們接下來將開跑灶腳大賽，預計在10月11日與10月12日連續兩天在台北國立臺灣大學綜合體育館舉辦《2025 FTISLAND LIVE ’MAD HAPPY‘ IN TAIPEI》演唱會，另外，鄭振永預計9月27日在台北科技大學學生活動中心大禮堂舉行見面會。

▲灶腳大賽開跑！FTISLAND唱完大巨蛋，10月再唱2專場。（圖／SHOWOFFICE提供）



FTISLAND本次重返台北舉行的《2025 FTISLAND LIVE ’MAD HAPPY‘ IN TAIPEI》演唱會，是他們睽違一年推出的全新巡演。演出名稱「MAD HAPPY」意指「快樂到瘋狂」，意圖展現出成員們對音樂、舞台以及對粉絲們的滿腔熱情，演唱會門票將於8月17日透過遠大售票系統及全台7-ELEVEN ibon機台正式開賣，分別為上午11點與下午2點啟售，更多活動資訊可透過主辦單位SHOWOFFICE與遠大售票系統了解詳情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鄭振永9月辦見面會。（圖／AIRTEC IPX提供）



振永曾是男子流行音樂團體 B1A4 的隊長與領唱，不僅擁有優秀的音樂實力與創作能力，轉戰戲劇領域後更展現驚人的演技潛力。他曾在人氣古裝劇《雲畫的月光》中飾演風度翩翩的金胤聖，獲得廣大關注；主演《七顛八起具海拉》與《警察課程》則讓他證明了自己能駕馭不同類型角色；擔綱演出韓版《那些年，我們一起追的女孩》男主角，經典片段的演繹也讓觀眾感受到他的演員魅力。

主辦單位AIRTEC IPX表示：「振永對於每一次與粉絲相見的機會都很珍惜，對於見面會的環節也一起參與討論，希望可以跟大家度過與大家共度一段溫馨又難忘的時光，也非常期待可以再度嘗到拍戲期間品嘗過的客家美食，與粉絲在台北零距離相見！。」門票將於8月11日中午12點透過ibon售票系統正式開賣，也同步公開票價分別為3800、 3200、2600、1800（身障席）元，完整演出資訊與售票網站，敬請關注主辦單位AIRTEC IPX官方社群平台最新公告。