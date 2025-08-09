小豬黃沐妍現身　好友粿粿傳婚變成謎　王子臭臉懶回應

記者葉文正／台北報導

粿粿和老公范姜彥豐結婚3年多，近日被網友發現社群上互動減少，婚變消息不脛而走，引發外界關心，昨日適逢父親節，范姜彥豐曬出女兒的照片，卻依舊沒有粿粿身影，但今天粿粿與范姜彥豐好友黃沐妍（小豬）現身健身比賽活動時表示，不敢打擾他們，他叫我不用擔心，但對於好友婚變傳言也無法幫忙澄清。

▲TERRY(左起)小豬與王子現身活動。（圖／記者葉文正攝）

對於粿粿與范姜彥豐傳出婚變，小豬今天身穿緊身運動服，活動上卻表示：「不敢打擾他們，但他叫我不用擔心，我是關心范姜那邊，因為我跟男生更熟，但他有說不用擔心，所以我覺得就還好，任何東西都是外傳的，他們有怎樣也會自己講。」

▲小豬表示有關心過范姜彥豐。（圖／記者葉文正攝）

至於為何沒有幫粿粿慶生？小豬也解釋：「因為前陣子都在備賽跑步項目，只有傳訊息給粿粿，也沒什麼特殊理由。」

小豬說自己已經健身六七年，也參加比賽，認為健身來說飲食很重要，睡眠也很重要，自己兩年前曾發生車禍，幸好有正常訓練肌群，就比較能保護自己。只要要訓練，吃到的每一口東西都要斤斤計較。

而同樣是粿粿摯友的王子，今天也出席活動，但王子臉色有點不悅，只上台跟主持人互動，並沒有對好友婚變傳言提出看法。