草屯囝仔樞育化身班長狠操9藝人！　揭他們私下在軍隊真面目

記者蔡琛儀／台北報導

草屯囝仔為全新熱血實境綜藝《九條好漢在一班》打造主題曲〈英雄好漢〉，唱出軍中袍澤的信任與成長，歌曲由團員樞育創作，他同時在節目中化身「班長」，帶領九位藝人挑戰成功嶺高強度體能與嚴格紀律，見證他們從陌生到並肩作戰的蛻變。

▲草屯囝仔推出新歌〈英雄好漢〉 。（圖／宇宙信號提供）

樞育在開拍前就提前受訓，勾起他當年當志願役的回憶，「結訓回家那天，靈感就像水庫洩洪，一口氣寫完初稿。」他最佩服的是參加節目的藝人們卸下光環、從零開始，操課、長跑都不偷懶，「看著他們從角色進化成真正的星兵，真的很感動。」

〈英雄好漢〉顛覆草屯囝仔全台語創作，首次加入中文歌詞，融合台饒語感與搖滾節奏，由玖壹壹洋蔥錄音、阿倉設計和聲，黃鐙輝與雲朵姐姐獻聲，增添戲劇張力。這首歌不只為節目注入熱血，也獻給所有走過艱苦的「好漢」。

▲草屯囝仔兩位成員各自參加不同的實境節目 。（圖／宇宙信號提供）

另一位團員阿倉則在另一檔節目《最強的身體》迎戰高強度間歇運動，視節目為11月FXT極限鐵人賽的「以賽代訓」，直呼最痛苦的是意志力，與搭檔芳芸的互動更成亮點，「我逼到她一度很崩潰，差點拆夥⋯細節就等首播揭曉！」他笑說，現場很多參賽者都是老朋友，「很像一場大型運動同學會」。