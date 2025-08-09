憲哥頂高溫烤雞排體力超支　吳宗憲回嗆KID畫面流出

記者葉文正／台北報導

《綜藝玩很大》邁入第11週年，今年特別祭出為期四週的「餐車環島企劃」，主持人推出了雞肉咖哩，並搭配台東在地食材，讓粉絲品嚐。從北到南，走遍全台，本週終於迎來最終章台東站。

▲憲哥嗆KID。（圖／綜藝玩很大）

連續幾週南北奔波，主持群體力幾近耗盡，KID一臉疲態地說：「這次真的是《玩很大》有史以來最累的外景。才剛喘口氣，下一秒製作單位就丟出備料任務，真的快崩潰。」

▲主持群體力幾近耗盡，才剛喘口氣，下一秒製作單位就丟出備料任務，滿山滿谷的食材擺在眼前，超傻眼。（圖／綜藝玩很大）

滿山滿谷的食材擺在眼前，大家盯著那堆堆疊如山的備料，現場一度安靜超傻眼，就在主持群快累昏之際，金曲歌王張震嶽無預警現身，讓吳宗憲、KID和坤達都驚訝得說不出話來。

▲KID與魏如萱。（圖／綜藝玩很大）

KID立刻使出「激將法」喊話製作人：「要備料可以，但是憲哥不能離開。（指憲哥也要一起執行任務別想閃）」吳宗憲一聽立刻回嗆：「我吳宗憲是臨陣脫逃的人嗎？」

激將法奏效，吳宗憲頂著40度的高溫與張震嶽兩人準備雞腿排料理。正式進入廚神模式，攜手烤製香噴噴的雞腿排。沒多久，香氣四溢、雞皮焦脆、肉汁飽滿的烤雞腿排完成，讓現場所有人口水直流，連憲哥都忍不住讚嘆：「這真的可以開一家星級餐廳，主打這道就夠！」還一語雙關笑說：「這一吃就讓人嶽憲嶽深（越陷越深）！」

台東站的亮點不只在美食，還有一場獻給粉絲的限定版草地音樂會。當太陽落下、微風徐來，張震嶽拿起吉他在草地上自彈自唱，開嗓就是全場雞皮疙瘩；魏如昀溫柔獻唱，一曲曲經典旋律讓粉絲陶醉；而坤達更加碼表演16蹲，全場氣氛帶到最高點。