女王駕到！2NE1、宣美出發來台現機場　CL低胸長裙辣到噴鼻血

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女王2NE1受邀參加10日在台灣國立體育運動大學田徑場舉辦的「K-POP Masterz 2025 in Taiwan」拼盤演唱會，朴春因健康問題不克前來，但3位成員CL、Dara、Minzy於9日從仁川機場出發，散發著不同凡響的氣勢，準備飛來台灣。

▲▼女王2NE1出發來台，CL性感現身。（圖／翻攝自Newsen YouTube）



2NE1即將出席10日的拼盤演唱會，CL、Dara、Minzy於9日先從仁川機場出發，CL穿著牛仔款式的低胸長裙，展現火辣身材，並戴上墨鏡霸氣現身，Dara與Minzy則是走在前方親切問好，看到粉絲遞上簽名板，Dara親切地簽完再還給對方。

▲▼宣美同時出發來台。（圖／翻攝自Newsen YouTube）



Solo女王宣美（SUNMI）也以一身黑色勁裝抵達，她頂著逆齡的平瀏海造型，看到鏡頭親切地揮揮手打招呼，朝氣十足問候「你好」，對於記者提問有問必答，並表示「我很用心準備了舞台」，預告台中拼盤將帶來精彩表演。

由寬寬整合行銷主辦的K-POP Masterz 2025 in Taiwan，除了人氣團體2NE1助陣，女王宣美到場，還有Crush與ZICO輪番上陣，以及新人女團Baby DONT Cry帶來開幕演出。