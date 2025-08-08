Energy牛奶父親節揭童年陰影　父母離異「搬家20次」決心當好爸爸

記者蔡宜芳／綜合報導

Energy成員牛奶在2011年結婚，和妻子育有一個兒子，不時會在社群分享奶爸日常。8日適逢父親節，他除了曬出和兒子的合照慶祝，也揭露童年陰影，感性分享當爸9年的心路歷程。



牛奶透露，自從成為父親後，他的人生有了很大的轉變，「我希望我的孩子能夠成為一個有同理心、有愛的人。」因此他也努力讓自己成為那樣的大人，用身教來影響孩子。他經常對兒子說「碰到困難要 never give up」，同時也自我期許能以實際行動，讓孩子理解堅持與愛的力量。

牛奶坦言，自己成長過程並不容易，年幼時父母離異，因生活變動，從小到大搬了約20次家。也正因如此，他格外珍惜如今的家庭生活，更希望能給孩子一個穩定且美好的童年。



談到與孩子相處的點滴，牛奶特別提到，從來不覺得自己是「陪」孩子玩，而是「互相陪伴」，甚至因為兒子的關係，自己去了許多過去從未體驗過的地方，發現了人生不同的風景。他也表示，未來會留一顆硬碟給孩子，裡頭儲存成長的回憶，「也祝全天下的父親都父親節快樂，也要繼續努力當家裡的『付清天使』。」