元朗事件翻版？ 《零日攻擊》凱達格蘭大道暴打孕婦　逼真到真警察上門關切

話題台劇《零日攻擊》在恐攻連發的首集後，9日上檔的第2集《蛇仔》風格轉變成社會劇情類，透過謝章穎和任敏嫻這對情侶，描繪貧窮青年的革命計畫。杜汶澤再登場，顯露猶如「第五縱隊」的陰暗面，誘使在地青年暴打民眾，恍若重演香港元朗襲擊事件，觸目驚心。

▲《零日攻擊》砸選舉辦事處，逼真到真警察上門關切。（圖／牽猴子提供）



《零日攻擊》台灣首播挾各平台收視冠軍的氣勢，8月15日即將在日本Amazon Prime Video上架，寫下台劇新里程碑。7日前進東京舉辦盛大首映記者會，滿場盛況，包括多名日本國會議員與知名學者松田康博、渡邊將人等均全程觀影。會中連播出1及3集，映後好評連連，提問熱烈。

▲《零日攻擊》砸選舉辦事處，逼真到真警察上門關切。（圖／牽猴子提供）

第3集的「銀幕前情侶」連俞涵、楊大正分別用流利日語自我介紹，全場響起熱烈掌聲。製作人鄭心媚表示：「希望大家都能觀賞本劇。祈願世界和平，敬請多多指教。」因行程關係未能到場的高橋一生透過訊息致意：「衷心希望觀眾能藉著對劇中世界與人物的體會，感受到本劇的魅力。」

▲《零日攻擊》日本首映會，製作人鄭心媚（左起）、監製林錦昌、導演蘇奕瑄、連俞涵、楊大正。（圖／牽猴子提供）



第2集《蛇仔》9日播出。謝章穎和任敏嫻飾演台海危機下的年輕情侶，動亂時許多人想逃出國，對他們而言，突如其來的還有未婚懷孕。謝章穎介紹自己的角色：「蛇仔也像現代社會很多年輕人一樣，渺渺茫茫，沒有目標或還不知道未來在哪？藉由這角色讓跟蛇仔一樣的朋友有多一點力量，未來會好的，真心希望各位朋友們，可以靜下心來好好的看這部作品。」

▲《零日攻擊》謝章穎和任敏嫻，飾演台海危機下的年輕情侶。（圖／牽猴子提供）



謝章穎預告他為了本劇獻出大尺度全裸入鏡，要觀眾們拭目以待。他與任敏嫻另有多場親密互動，任敏嫻表示：「劇組安排了親密戲指導林微弋加入協助排練，讓我們在前期工作時就能夠非常專業且安心的排練，設定安全代號以及建立良好的溝通橋樑，導演季恩以及我的對手演員章穎都給予我很好的信任感以及空間，合作起來默契感十足。」

▲《零日攻擊》謝章穎、任敏嫻劇中未婚懷孕。（圖／牽猴子提供）



本集動員數百人登上凱達格蘭大道，演出抗議遊行的場面，更由謝章穎和洪群鈞等人扮成「白衣人」部隊，暴打遊行群眾。謝章穎回憶：「遊行暴打那場的場景在凱道，已經非常震撼了，先前做的訓練非常充足，這也是蛇仔轉變的一場戲，能在凱道打人是一件非常挑戰性的事情。」

▲《零日攻擊》杜汶澤再登場，黑化猶如「第五縱隊」。（圖／牽猴子提供）

謝章穎說：「蛇仔做到了，能砸選舉辦事處砸到真的警察來關切，可見多麼的真實，手掌的部份因為拿木棍也是砸到破皮流血，應該目前還沒有人在總統府面前打一位即將臨盆的孕婦吧？我覺著這是一場真的讓人會很震撼跟痛心的戲。」