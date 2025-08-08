GD香港演唱會爆黃牛捲款潛逃！　歌迷悲喊：被騙錢還看不到偶像

記者劉宛欣／綜合報導

南韓天王G-Dragon（GD，權志龍）的巡迴演唱會到了香港站，8月8日至10日三天演出一票難求，不少死忠粉絲為搶票，透過所謂的「內部認購」管道購票，卻在開唱前夕慘遭放鳥，不只門票飛了，連保證金也一併被捲走，讓人大嘆「演唱會沒看到，錢也被詐」。根據港媒報導，事件目前已由相關單位介入調查。

▲GD香港演唱會前發生捲款事件。（圖／翻攝自GD Instagram）

根據受害者透露，距離演出僅剩不到一天時，有粉絲收到聲稱「內部認購」的黃牛發出的通知，稱因為內部有人涉及門票挪用問題，導致原本承諾保留的門票無法兌現，「我們深知這一消息來得非常突然，對此我們感到非常抱歉，我們會根據目前的聲明，為所有受影響的客人進行全額退款。」並表示事件已交由律師與執法單位處理。

▲內購管道承諾會進行退款。（圖／翻攝自GD Instagram）

雖然對方強調退款會全額退還，但因必須「逐一核對內部帳目與人數」作業繁瑣，預計整個退款流程至少要等上三個星期。有些擔心受騙的粉絲更選擇直接報警，為自己權益把關。據了解，部分民眾在Threads上抱怨連連，更有人坦言，比起擔心退款，更難過的是見不到偶像。

網路上瘋傳黃牛價碼表，原價港幣1099元（約台幣4182元）的普通票，被炒到高達6700元（約台幣25500元），VVIP票更離譜，從原價2399元喊到了19500元（約台幣7萬元），甚至傳出最高賣到3萬港幣（約台幣11.4萬元），販售方還宣稱「內部一定保證有票」，如今一場空，讓不少歌迷心碎又憤怒。