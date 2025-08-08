擔憂沈玉琳血癌無法化療與骨髓移殖　Melody透露搭檔最需要的關鍵

記者葉文正／台北報導

綜藝大哥沈玉琳發文證實罹患血癌，Melody（殷悅）為了顧及孩子就學，忍痛卸下主持5年的綜藝節目主持棒，更從三總轉診台大，沈玉琳因體內多處器官受損，台大院方暫時只能用支持性療法先穩定狀況，Melody對此也十分擔心：「不打擾，是最好的關心。」

▲ Melody（左）最後一次主持《11點熱吵店》難掩悲傷情緒。（圖／TVBS提供）

Melody透過經紀人表示：「看到玉琳哥的聲明，我傳了簡訊給他，幫他加油打氣。我相信他一定會好起來的！我想，他現在最需要的是養好身體健康。不打擾是最好的關心，給他空間 ！」

▲ Melody（左）最後一次主持《11點熱吵店》難掩悲傷情緒，沈玉琳謝謝搭檔5年的合作 。（圖／TVBS提供）

Melody在離開《11點熱吵店》時，曾感動落淚，也感謝沈玉琳對她的照顧，但為了孩子就學不得不做出這個決定，沈玉琳發文證實血癌全面停工，不少網友跟藝人們(超過50人)都留言幫他集氣加油。而Melody也不捨在該篇文章底下發聲表示：「哥～ 好好養身體，早日康復，Together forever」。