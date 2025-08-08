ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
威廉當爸後首迎父親節「為僥倖贖罪中」　見2寶自省：我還不夠格

記者張筱涵／綜合報導

藝人威廉今年5月爆出涉嫌偽造病歷逃避兵役的爭議，不僅讓他的個人節目遭腰斬，也波及同團其他成員，導致原訂工作行程全面打亂。8月8日父親節，他在社群發長文，寫給一雙兒女，既分享初為人父的感受，也坦承自己過去犯錯，正在承擔後果。

▲▼威廉50萬元交保創最高！閃兵9人眾金額一次看。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲威廉5月捲閃兵爭議。（圖／記者黃彥傑翻攝）

威廉以「親愛的百香果、檸檬」開頭，表示今年是他第一次以父親的身分過父親節。從孩子出生後的「早上笑鬧、半夜驚醒不睡覺」，到面對「無理取鬧、震天哭聲」，他形容這些片刻都讓人生「多了點亂，也多了很多意義」，甚至覺得哭聲是「最悅耳的搖滾樂」，看著孩子天真笑容，他才真正明白「什麼叫生命的奇蹟與美好」。

從成為爸爸的那天起，威廉就對自己許下心願：「要做一個能讓孩子驕傲說出口的爸爸」，並強調這必須用行動累積。他寫道，當孩子犯錯時會先接住情緒、陪伴溝通並一起面對問題，未來難免還會犯錯，「重要的是勇敢面對錯誤，是你們最重要的力量」。

▲▼威廉育2孩。（圖／翻攝自FACEBOOK／廖威廉）

▲威廉育2孩。（圖／翻攝自FACEBOOK／廖威廉）

文中，威廉也將這份教育理念投射到自身，坦言「我也曾犯錯，現在正在為過去一時的僥倖承擔後果」，並直指該錯誤造成夥伴和合作廠商困擾，「這不是我該有的樣子，我深感抱歉，也必須負責」，他承認自己現在可能還不夠格成為孩子驕傲的父親，但會「一步一步往那裡靠近，直到做到」。

最後，威廉感謝孩子讓他真正理解了責任、愛與勇氣，也向孩子的母親表達愛意，稱他們是「老天給我的饋贈，更是每天努力的動力」，並祝天下所有父親父親節快樂。

【威廉臉書全文】

親愛的百香果、檸檬：
今年是我第一次，以你們爸爸的身份過父親節。
你們兩個可愛鬼的出現，早上笑鬧、半夜驚醒不睡覺，每一個情緒，都讓我的人生多了點亂，也多了很多意義，就連那些無理取鬧、震天哭聲，我都覺得是最悅耳的搖滾樂。看到你們臉上的無邪笑容，我才真正明白什麼叫做生命的奇蹟與美好。
從成為爸爸那一天起，我就對自己說：「要做一個能讓孩子驕傲說出口的爸爸。」但我知道，這不是靠說說，而是行動一點一滴累積。
當你們犯錯時，我都會蹲下來先接住你們情緒，陪你們聊聊後一起面對問題，也許當下你們會有情緒、會逃避，但只要理解後並改正，爸爸都會張開雙手，擁抱你們。未來你們難免還會犯錯，那沒關係，重要的是勇敢面對錯誤，是你們最重要的力量。
在教你們的同時，我也一直在審視自己。
我也曾犯錯，現在正在為過去一時的僥倖承擔後果，那個錯誤造成了夥伴和合作廠商的困擾，這不是我該有的樣子，我深感抱歉，也必須負責。現在的我，也許還不夠格成為你們驕傲的爸爸，但我會努力，一步一步往那裡靠近，直到做到。
謝謝你們成為我的兒子與女兒，讓我真正理解了什麼是責任，是愛，是勇氣。我也愛你們的媽媽。你們不只是老天給我的饋贈，更是我每天努力的動力。
我的父親節，有你們的陪伴，就已經很快樂了。
祝福全天下的爸爸們——父親節快樂。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

