ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

KAT-TUN驚喜宣布「最後演唱會」
楊柳颱風估明生成！
不斷更新／韓星活動8月售票看這裡！　
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

沈玉琳 吳宗憲 陳宥心 施孝榮 楊月娥 趙露思 張芷溪 鄧佳華

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」負責人驚呆

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星趙露思公開與經紀公司「銀河酷娛」的合約糾紛，且透過開直播、關閉打賞功能的方式，與粉絲直接對話。而她的直播沒有營利目的，仍帶來空前的流量奇蹟，只是一個撕開茶包的動作，就讓店家1天內就達到7、8年總和的銷量。

▲▼趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思連日直播控訴公司也聊人生，帶來流量奇蹟。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《九派新聞》報導，趙露思連日來開直播，除了控訴與經紀公司的糾紛，也直率說出自己對娛樂圈的想法，引發網友高度關注。某日她在鏡頭前泡了一包葛根茶，表示有助於肝臟排毒，並補充說了一句「這個（這品牌）感覺它好像也做不下去了」。媒體查到店家發貨地是在四川廣元市，原本一個月銷量10筆，但短短數小時內訂單瞬間暴增至數千筆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

茶包品牌負責人何靜昨日（7）受訪時，語氣中仍難掩驚訝與感謝，並說到：「昨天一天的訂單量，是我們以前7、8年的總和了。」品牌的網路商店一天湧入超過四萬人，負責人從網友留言才得知趙露思在直播推薦了品牌的葛根茶，且店家全員通宵工作，更緊急加聘20名臨時工協助包貨。

▲▼趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思直播隨手泡茶，一個動作讓店家訂單暴增。（圖／翻攝自微博）

負責人表示，趙露思並未收取任何代言費用，這完全是「潑天的流量」，純屬意外之喜，對於藝人直播提到品牌「感覺做不下去」，笑笑回應感謝趙露思的分享，雖然經營確實困難，但不至於倒閉。目前爆紅的茶款因為賣光已經下架，但店家承諾其他商品絕不漲價。

「潑天的流量」是大陸網路流行語，取自於《金瓶梅詞話》，被網友用來形容突如其來的巨大關注度。趙露思連續數天開直播，其社群平台「小紅書」帳號追蹤粉絲突破2000萬，寫下平台的新紀錄。此外，大陸暑期檔電視劇收視持續冷淡，唯獨趙露思的直播屢次創下數據奇蹟，陸網認為她的直播真實、幽默，又有爭議事件，讓好奇八卦的民眾難以轉移目光，完全超越暑期播出的戲劇節目，被陸網形容「真正的暑期檔」。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

趙露思

推薦閱讀

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜...慘遭冷凍一年！　他嘆：不懂得珍惜

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜...慘遭冷凍一年！　他嘆：不懂得珍惜

10小時前

廣末涼子疑因超速釀禍！「車速達165公里」恐涉重罪最多判15年

廣末涼子疑因超速釀禍！「車速達165公里」恐涉重罪最多判15年

11小時前

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

18小時前

許瑋甯「挺8個月孕肚」過生日！手臂還是超細 41歲真實狀態全被拍

許瑋甯「挺8個月孕肚」過生日！手臂還是超細 41歲真實狀態全被拍

17小時前

老公最先發現遺體！韓女團成員陳屍家中　哀痛發聲：想安靜送她走

老公最先發現遺體！韓女團成員陳屍家中　哀痛發聲：想安靜送她走

14小時前

沈玉琳確診血癌...芽芽發聲了！　吳宗憲曝他瘦剩骨頭心疼：不可以這樣　

沈玉琳確診血癌...芽芽發聲了！　吳宗憲曝他瘦剩骨頭心疼：不可以這樣　

15小時前

直擊／凌晨搶看首場《鬼滅之刃 無限城篇》！影城人潮炸開預售破5千萬

直擊／凌晨搶看首場《鬼滅之刃 無限城篇》！影城人潮炸開預售破5千萬

7小時前

快訊／「美聲天后」莎拉布萊曼在台確診COVID！　《日落大道》緊急宣布換角

快訊／「美聲天后」莎拉布萊曼在台確診COVID！　《日落大道》緊急宣布換角

6小時前

葛斯齊爆「爸爸去哪ㄦ」男星睡粉　傳私密照甩鍋經紀人

葛斯齊爆「爸爸去哪ㄦ」男星睡粉　傳私密照甩鍋經紀人

2小時前

五月天冠佑18歲絕美愛女首登鳥巢開唱！　一出場傻眼：誰搞的鬼

五月天冠佑18歲絕美愛女首登鳥巢開唱！　一出場傻眼：誰搞的鬼

18小時前

李珠珢來台首次「全繁中發文」超驚喜！　粉絲讚：進步超多

李珠珢來台首次「全繁中發文」超驚喜！　粉絲讚：進步超多

8小時前

最美營養師高敏敏「度假解放比基尼」！　抬起美腿洩傲人S曲線

最美營養師高敏敏「度假解放比基尼」！　抬起美腿洩傲人S曲線

12小時前

熱門影音

好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照

好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照
許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋
高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚

高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚
張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！
溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止
趙露思淚訴為了拍戲　「連爸爸罹癌都沒回家」

趙露思淚訴為了拍戲　「連爸爸罹癌都沒回家」
康康自爆和嫩妻分房12年　行動暗號:來都來了

康康自爆和嫩妻分房12年　行動暗號:來都來了
鄧紫棋演唱會蟲子爬上身　被嚇到崩潰狂尖叫XD

鄧紫棋演唱會蟲子爬上身　被嚇到崩潰狂尖叫XD
朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」
董哥？紅姐？傻傻分不清 網笑：沒叫你超越！XD　＃董至成

董哥？紅姐？傻傻分不清 網笑：沒叫你超越！XD　＃董至成
劉宇寧台上大哭！4000人守6年之約

劉宇寧台上大哭！4000人守6年之約
劉書宏目睹「沈玉琳變很瘦」　一個半月前同台：講話很有力

劉書宏目睹「沈玉琳變很瘦」　一個半月前同台：講話很有力
沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

許光漢退伍「韓國粉衝南投迎接」　他謝居民照顧：吃飯都被加菜

許光漢退伍「韓國粉衝南投迎接」　他謝居民照顧：吃飯都被加菜

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

銀赫.東海球場打起來了！！！　Super Junior D&E開球爆衝突

銀赫.東海球場打起來了！！！　Super Junior D&E開球爆衝突

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

蘿拉想回鍋抵債！蔡阿嘎開超佛心方案　「挨酸薪水給太低」倒讚反擊

蘿拉想回鍋抵債！蔡阿嘎開超佛心方案　「挨酸薪水給太低」倒讚反擊

曹政奭來台秀中文忘詞急求救　為和片中女兒變熟..小舉動超貼心

曹政奭來台秀中文忘詞急求救　為和片中女兒變熟..小舉動超貼心

張秀卿淚曝「要小12歲老公把她當媽」　示愛吳宗憲「要嫁給你」..王彩樺急阻止

張秀卿淚曝「要小12歲老公把她當媽」　示愛吳宗憲「要嫁給你」..王彩樺急阻止

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

沈玉琳住院6天病況不明..聶雲好擔心　曾國城曝「潘若迪.小鐘都不接電話」

沈玉琳住院6天病況不明..聶雲好擔心　曾國城曝「潘若迪.小鐘都不接電話」

柯佳嬿.坤達結婚7年：我們都沒什麼變　認了沒結婚「愛情會死無葬身之地」

柯佳嬿.坤達結婚7年：我們都沒什麼變　認了沒結婚「愛情會死無葬身之地」

看更多

【累了嗎？】警車撞東區大樓玻璃門！　滿地玻璃碎片目擊者看傻

即時新聞

剛剛
剛剛
13分鐘前0

吳宗憲健檢報告結果出爐！　醫生一看差點哭出來：你都幾歲了

13分鐘前0

8月8日星座運勢／父親節快樂！牡羊座工作進入新步調

14分鐘前0

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」負責人驚呆

1小時前43

繼F4合體成功！　阿信下一個目標「促成小虎隊」相信音樂3字回應

1小時前42

閩南狼控八炯造謠　鍾明軒淚訴心聲：那段無人相信的痛終於被還原

2小時前32

葛斯齊爆「爸爸去哪ㄦ」男星睡粉　傳私密照甩鍋經紀人

6小時前63

快訊／「美聲天后」莎拉布萊曼在台確診COVID！　《日落大道》緊急宣布換角

7小時前710

直擊／凌晨搶看首場《鬼滅之刃 無限城篇》！影城人潮炸開預售破5千萬

8小時前92

李珠珢來台首次「全繁中發文」超驚喜！　粉絲讚：進步超多

8小時前31

不斷更新／韓星活動8月售票看這裡！　NCT Dream攻大巨蛋、道英加場

讀者迴響

熱門新聞

  1. 吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍
    10小時前228
  2. 廣末涼子疑因超速釀禍
    11小時前2812
  3. 直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景
    18小時前4819
  4. 許瑋甯「挺8個月孕肚」過生日！
    17小時前41
  5. 老公最先發現As One李珉遺體！哀痛發聲：想安靜送她走
    14小時前123
  6. 沈玉琳確診血癌...芽芽發聲了　吳宗憲曝他瘦剩骨頭
    15小時前3414
  7. 直擊／凌晨搶看首場《鬼滅之刃 無限城篇》！影城人潮炸開預售破5千萬
    7小時前1210
  8. 莎拉布萊曼在台確診COVID
    6小時前103
  9. 葛斯齊爆「爸爸去哪ㄦ」男星睡粉
    2小時前62
  10. 五月天冠佑愛女首登鳥巢開唱　一出場傻眼
    18小時前8
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合