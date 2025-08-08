趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」負責人驚呆

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星趙露思公開與經紀公司「銀河酷娛」的合約糾紛，且透過開直播、關閉打賞功能的方式，與粉絲直接對話。而她的直播沒有營利目的，仍帶來空前的流量奇蹟，只是一個撕開茶包的動作，就讓店家1天內就達到7、8年總和的銷量。

▲趙露思連日直播控訴公司也聊人生，帶來流量奇蹟。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《九派新聞》報導，趙露思連日來開直播，除了控訴與經紀公司的糾紛，也直率說出自己對娛樂圈的想法，引發網友高度關注。某日她在鏡頭前泡了一包葛根茶，表示有助於肝臟排毒，並補充說了一句「這個（這品牌）感覺它好像也做不下去了」。媒體查到店家發貨地是在四川廣元市，原本一個月銷量10筆，但短短數小時內訂單瞬間暴增至數千筆。

茶包品牌負責人何靜昨日（7）受訪時，語氣中仍難掩驚訝與感謝，並說到：「昨天一天的訂單量，是我們以前7、8年的總和了。」品牌的網路商店一天湧入超過四萬人，負責人從網友留言才得知趙露思在直播推薦了品牌的葛根茶，且店家全員通宵工作，更緊急加聘20名臨時工協助包貨。

▲趙露思直播隨手泡茶，一個動作讓店家訂單暴增。（圖／翻攝自微博）

負責人表示，趙露思並未收取任何代言費用，這完全是「潑天的流量」，純屬意外之喜，對於藝人直播提到品牌「感覺做不下去」，笑笑回應感謝趙露思的分享，雖然經營確實困難，但不至於倒閉。目前爆紅的茶款因為賣光已經下架，但店家承諾其他商品絕不漲價。

「潑天的流量」是大陸網路流行語，取自於《金瓶梅詞話》，被網友用來形容突如其來的巨大關注度。趙露思連續數天開直播，其社群平台「小紅書」帳號追蹤粉絲突破2000萬，寫下平台的新紀錄。此外，大陸暑期檔電視劇收視持續冷淡，唯獨趙露思的直播屢次創下數據奇蹟，陸網認為她的直播真實、幽默，又有爭議事件，讓好奇八卦的民眾難以轉移目光，完全超越暑期播出的戲劇節目，被陸網形容「真正的暑期檔」。