不斷更新／韓星活動8月售票看這裡！ NCT Dream攻大巨蛋、道英加場
韓星來台活動8月售票資訊不斷更新中！時刻關注《ETtoday娛樂星光雲》，將以下追星資訊記到小本本：
【2025 NCT DREAM TOUR
▲NCT DREAM。（圖／翻攝自Facebook／Live Nation Taiwan 理想國）
售票日期：
Weverse NCTzen DREAM MEMBERSHIP (GL) Presale 優先購票 2025年8月5日 11:00-18:59
星展萬事達卡卡友預售票 2025年8月6日 11:00-23:59
Live Nation Taiwan會員預售 2025年8月7日 11:00-23:59
一般售票 2025年8月8日 11:00
售票方式：拓元售票
演出日期：2025年12月6日（六）18:00
演出地點：臺北大巨蛋（台北市信義區忠孝東路四段515號）
票價：NT$7,800／NT$6,800／NT$5,800／NT$4,800／NT$4,300／NT$3,800／NT$2,800
主辦單位：Live Nation Taiwan 理想國
【Lee Sun Bin Taipei Fan Meeting [BINside Out]】
▲李先彬。（圖／翻攝自Facebook／D.SHOW Taiwan）
售票日期：2025年8月9日（六）13:00
售票方式：全台7-11 ibon機台及ibon網站
演出日期：2025年9月6日（六）18:00
演出地點：WESTAR（台北市萬華區漢中街116號8樓）
票價：NT$3,800／NT$2,800／身心席 NT$1,900
主辦單位：D-SHOW TAIWAN、超多毛
【2025 JAECHAN FANCON [JCFACTORY] in TAIPEI】
▲朴宰燦。（圖／翻攝自Facebook／瑞田文創Richland）
售票日期：2025年8月10日（日）13:00
售票方式：KKTIX售票網站及全家FamiPort機台
演出日期：2025年9月13日（六）18:00
演出地點：WESTAR（台北市萬華區漢中街116號8樓）
票價：VIP區 NT$5,380/A區 NT$4,380/愛心席 NT$2,190
主辦單位：瑞田文創Richland
【2025 HAN SEUNG WOO LIVE: CHILL ON STAGE in TAIPEI】
▲韓勝宇。（圖／翻攝自Facebook／RNRsquare Taiwan）
售票日期：2025年8月10日（日）13:00
售票方式：Ticket Plus遠大售票網站
演出日期：2025年9月27日（六）13:30／19:00
演出地點：CLAPPER STUDIO（台北市中正區市民大道三段2號5樓）
票價：NT$3,280/愛心席 NT$1,640
主辦單位：AURA Entertainment、REDSLIPPERS
協辦單位：RNR SQUARE TAIWAN
【2025 DOYOUNG CONCERT [ Doors ] in TAIPEI】加場
▲道英。（圖／翻攝自Facebook／ELF ASIA）
售票日期：
NCTzen 127 Membership(GL) Weverse 會員預售 2025年8月9日（六）14:00-23:59
一般售票 2025年8月10日（日）14:00
售票方式：KKTIX
演出日期：2025年9月21日（日）17:00
演出地點：臺北流行音樂中心（台北市南港區市民大道8段99號）
票價：NT$6,500/NT$5,800/NT$4,800/NT$3,800/NT$3,150/NT$2,900
主辦單位：ELF ASIA、藝尚 Artique Production、KKLIVE Taiwan
【2025 JIN YOUNG < Happy Together > FANMEETING in TAIPEI】
▲鄭振永。（圖／翻攝自Instagram／wecan0626）
售票日期：2025年8月11日（一）12:00
售票方式：ibon售票系統
演出日期：2025年9月27日（六）13:00／18:00
演出地點：臺北科技大學學生活動中心大禮堂（台北市大安區忠孝東路三段1號）
票價：NT$3,800/NT$3,200/NT$2,600/NT$1,800
主辦單位：AIRTEC IPX
協辦單位：勁維肯創意、韓熙藝能
【2025 fromis_9 WORLD TOUR [NOW TOMORROW.] IN TAIPEI】
▲fromis_9。（圖／翻攝自Facebook／SHOW Office Entertainment.co.ltd）
售票日期：2025年8月23日（六）11:00
售票方式：Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台
演出日期：2025年10月19日（日）15:30
演出地點：國立臺灣大學綜合體育館（台北市大安區羅斯福路四段1號）
票價：A區 NT$5,800/B區 NT$4,800/C區 NT$3,800/愛心席 NT$2,900
主辦單位：SHOW Office Entertainment Co., Ltd.、YJ PARTNERS
【HWASA LIVE TOUR [Twits] in Kaohsiung】
▲華莎。（圖／翻攝自Facebook／藝尚 Artique Production）
售票日期：2025年8月2日（六）13:00
售票方式：ibon售票系統網站及全台7-11 ibon機台
演出日期：2025年9月13日（六）18:00
演出地點：高雄流行音樂中心 海音館（高雄市鹽埕區真愛路1號）
票價：NT$5,800/NT$5,300/NT$4,800/NT$3,500/NT$2,400
主辦單位：藝尚有限公司
協辦單位：Lian Contents
【2025 JESSICA FAN CONCERT IN TAIPEI - Star 2 Star】
▲JESSICA。（圖／翻攝自Facebook／亞士傳媒 AsiaMedia）
售票日期：2025年8月3日（日）12:00
售票方式：KKTIX
演出日期：2025年9月7日（日）18:00
演出地點：TICC 台北國際會議中心（台北市信義區信義路五段1號）
票價：A區 NT$5,880/B區 NT$4,880/C區 NT$3,880/愛心席 NT$2,480
主辦單位：亞士傳媒 AsiaMedia
【WINNER [OUR MOMENT] 2025 ASIA CONCERT IN TAIPEI】
▲WINNER。（圖／翻攝自Facebook／SHOW Office Entertainment.co.ltd）
售票日期：2025年9月6日（六）18:00
售票方式：Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台
演出日期：2025年8月2日（六）12:00
演出地點：國立臺灣大學綜合體育館（台北市大安區羅斯福路四段1號）
票價：VIP NT$6,300/A區 NT$5,800/B區 NT$4,800/C區 NT$3,800/愛心席NT$2,900
主辦單位：SHOW Office Entertainment.co.ltd
