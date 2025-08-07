ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
陳文茜鬥惡癌「15腫瘤纏身」！
社群爆紅的「10次約會法則」
三大金曲歌后宣布台東免費開唱
放火直播狠批家寧被酸「賺厭女流量」　他親上火線反擊：道德綁架

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber家寧和前男友Andy之間的紛爭，至今仍未有結果，事件發展備受各界關注。而持續跟進風波的放火，日前針對家寧的最新聲明影片，在直播中分享自己的看法，直言「到底在說什麼鬼話」，沒想到，卻被網友質疑「賺厭女男的流量」，對此，放火親自做出說明。

▲▼放火直播狠批家寧被酸「賺厭女流量」反擊：道德綁架。（圖／翻攝自Instagram／louislyc0602、chianing_baby）

▲放火日前在直播中分享對於家寧最新聲明的看法。（圖／翻攝自Instagram／louislyc0602、chianing_baby）

放火指出，該網友在和自己來回鍵盤戰後，最終以「怕成為吸引厭女流量的一部分」為由終止討論，是一種對他的人格與動機的惡意揣測。放火表示，將所有與女性相關的討論都直接等同於「會吸引厭女流量」，進而把責任推到創作者身上，這種做法不僅是言論審查，「更是一種道德綁架」。

▲▼放火直播狠批家寧被酸「賺厭女流量」反擊：道德綁架。（圖／翻攝自YouTube／火火放）

▲放火對家寧的評論遭網友質疑是在博厭女流量。（圖／翻攝自YouTube／火火放）

放火直言，這樣的方式不但無助於推動女權，反而可能讓大眾對性別議題產生「恐懼與厭煩」，造成反效果。他也表示：「我不接受這種不加證據、不回應核心問題、最後丟下一句『你在吸厭女流量』就結束對話的方式。這不是溝通，而是情緒性的甩鍋。」

放火認為，女權應該是建立在「理性、證據、平等對話」的基礎上，而非透過單方面的標籤與定義，將他人批評定性為壓迫，否則真正重視性別議題的人，反而更難發聲，「最後，我依然尊重所有為性別平權努力的人，但我也會堅持：捍衛言論自由、就事論事的討論空間，與避免被道德指控框架所壓制，是同樣重要的社會責任。」

▲▼放火直播狠批家寧被酸「賺厭女流量」反擊：道德綁架。（圖／翻攝自Threads／louislyc0602）

▲放火回應。（圖／翻攝自Threads／louislyc0602）

