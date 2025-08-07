「接棒三上悠亞站C位」河北彩伽認了：壓力很大！　成人展當場爆哭

記者吳睿慈／台北報導

日本神級女優三上悠亞在2023年宣佈引退，她過去多度來台參加TRE國際成人展，2024年由人氣女優河北彩伽接下活動代言人，她被封為「三上悠亞接班人」，壓力其實頗大。她7日受訪時，坦言去年在活動最後一天時，當場淚灑現場，「沒想到我會哭，可能是壓力釋放，但就是印象非常深刻。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲河北彩伽把頭髮剪短了 。（圖／記者黃克翔攝）



河北彩伽長得甜美，7日以一頭最新造型齊耳短髮現身，她透露：「好像是睽違10年再剪這麼短，也沒有要刻意轉換心情，就是想說要來參加TRE剪的。」第五度訪台，她對台灣美食瞭如指掌，特別指名「想要吃粥」。

近幾年來人氣飆升，河北彩伽甚至被封為「三上悠亞接班人」，她透露第一次參加TRE國際成人展時，大前輩三上悠亞還站在C位，「然後我去年接棒站C位，其實壓力非常大，一直到第三天的時候，最後在台上發表感言，我才覺得壓力全部釋放出來，當場就哭了出來，沒想到我會哭，可能是壓力釋放，但就是印象非常深刻。」

▲河北彩伽承認接下三上悠亞的C位壓力很大 。（圖／記者黃克翔攝）



河北彩伽身高接近170公分，屬於女優之中較高挑，她坦言拍片的底線，「我在意的是身高，裙子如果過短，連內褲都會露出來，我就會請工作人員換一條裙子」，而過去也有人問過她為了作品要不要染成金髮？但她果斷拒絕，金髮是底線，不會為了作品染成金髮。TRE國際成人展8日起在南港展覽館盛大舉辦。

▲河北彩伽在巨型剉冰轉盤上。（圖／TRE提供）