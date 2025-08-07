白冰冰宮廟出外景…突臉色慘白！　「一掛護身符」湧出黑色嘔吐物

記者黃庠棻／台北報導

由白冰冰製作且主演的三立台劇《天知道》創下佳績，首播有線收視1.22位居14名，隔天馬上升到1.48，躍居第4名，讓白冰冰相當感恩，特別展開感恩之旅，到曾協助她拍攝的玄天上帝廟答謝，首站就是來到賀聖宮，也是她第一個結緣的玄天上帝廟。

▲《天知道》收視創佳績，白冰冰展開宮廟感恩之旅。（圖／長興影視提供）

白冰冰感恩地說「很多網友反應家中沒有有線電視看不到，在這麼多人看不到的情況下，還有這麼好的成績，要謝謝玄天上帝，我說是神助攻，但友人聽了說 不是神助攻，是神自攻。」

三立《天知道》描寫的是玄天上帝的故事，白冰冰拍攝時受到不少宮廟的幫助，在確定戲落角三立7點檔時，白冰冰決定在自己的YouTube節目《誠懇逗陣》展開感恩之旅，除感謝宮廟在拍攝時提供的協助外，也要告訴玄天上帝戲要上檔的消息，祈求收視長紅。

感恩之旅第一站來到賀聖宮，白冰冰感謝廟宇在拍攝時的協助，她說「賀聖宮特別幫忙，完全沒有收費，全廟裡裡外外都免費讓我們取景，還提供辦公室讓我們當梳化間，還有2間禪房讓我跟導演休息，同時 也有不少義工當臨演，讓劇組省了很多費用。」

白冰冰跟玄天上帝的淵源，來自多年前她有次出外景，不小心冒犯樹靈，在未打招呼之下將某顆樹的盆景移開，移開後下面有很多蚯蚓，她請人掃乾淨，但拍完她卻不舒服上吐下瀉，整個人臉色蒼白，差點要叫救護車。

後來，現場有人拿了一個護身符放白冰冰身上，她一戴就全身冒汗，又吐了黑色的東西，但吐完後人就變得比較舒服，後來才知道護身符上面是「玄天上帝」，她回家後，朋友帶了人來見她，竟是供奉玄天上帝的賀聖宮宮主王美雲，白冰冰不管已是晚上馬上趕過去拜拜。

當時，白冰冰參拜的賀聖宮是鐵皮蓋成，但現在的賀聖宮雕樑畫棟，金碧輝煌。其實宮主王美雲的來頭不小，她是麗寶集團的董事長夫人，她跟麗寶董事長吳寶田是做水泥工出身，信仰玄天上帝後，讓他們度過很多難關，因此花了20億耗時10年在五股建了賀聖宮，供奉玄天上帝。

白冰冰表示「我很敬佩他們，其實這塊地如果蓋建案可以賺很多錢，但他們把地拿來蓋廟，尤其是宮主，貴為董事長夫人，但她在廟裡就是志工，常看到她在廟裡幫忙擦桌子。」

而白冰冰知道收視創佳績後，也特別吃素發願，不過她目前最大的心願是中南部的水災災情能趕快趨緩「希望老天爺近期不要再下雨了，讓災民可以盡快恢復正常生活。」