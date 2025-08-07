ERIKA劉艾立甩搶人男友風波！　吐低潮心聲揭「內心黑暗面」

▲ ERIKA劉艾立將推出新專輯《雙魚宮》。（圖／WANMEI 完美伙伴提供）



記者翁子涵／台北報導

ERIKA劉艾立2019年曾被歌手Vera指控搶男友，沉寂多時，她近來將推出新專輯《雙魚宮》，新歌〈Crush〉顛覆過往陽光形象，直白訴說焦慮、自責襲來時的內心拉扯與巨大壓力，歌詞「Break me, crush me down down down」更是她向外求救的赤裸吶喊，唱出低潮沉沒前的真實心情。

▲ ERIKA劉艾立新歌唱出低潮心聲。（圖／WANMEI 完美伙伴提供）



ERIKA透過歌詞中所訴說的，正是她最真實的情感，並坦言：「有時候在最焦慮的時候，我會shut down，不想要任何人靠近，就像系統正在當機。每當不愉快的心情來襲，我會推開身邊想關心我的人，可能會不小心傷害到他們。」因此她將這份抱歉寫進歌裡，也期待大家遇上這樣的時刻，可以用這首歌渡過。

〈Crush〉的另一大亮點，則是特別找來R&B新聲EQ Zu獻聲合音，其極具磁性的嗓音巧妙烘托出歌曲失控邊緣的情感，兩人不同聲線的搭配，賦予歌曲更深入的層次，彷彿在黑暗中相互扶持，共同尋找情緒出口，唱出內疚與渴望被理解的心情。這並非她們首次搭檔，兩位R&B女神過往在社群平台上的互動，早已被粉絲直呼是「神仙組合」。

為迎接新專輯，ERIKA更發起首屆【作BEAT王】REMIX挑戰賽，廣邀各方音樂好手參與，總獎金高達六萬元，並將選出五名幸運兒有機會與她共同發行REMIX作品。