一隻阿圓沖繩脫了！跪坐「倒出超兇上圍」事業線被看光 震撼1.9萬人

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber「一隻阿圓」以旅遊、美食等主題影片走紅，目前頻道已有91萬人追蹤。不時會與粉絲分享生活的她，6日便在社群網站上傳了一系列於沖繩沙灘拍攝的比基尼照，立刻吸引1.9萬人按讚朝聖！

▲阿圓在沖繩解放比基尼。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）



照片中，可以看到阿圓頂著俏麗短髮，身穿一套以粉紅色為主調的比基尼，點綴小巧圖樣與荷葉邊細節，完美襯托出呼之欲出的半球，深邃事業線讓人看了直噴鼻血。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿圓辣露好身材。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）



胸下綁帶設計勾勒出阿圓的纖細腰身，下半身搭配同款式的三角泳褲，展現穠纖合度的雙腿線條。她時而蹲著、時而跪坐在沙灘上撒沙，玩得不亦樂乎，「沖繩的海灘真的好漂亮，細細的白沙配上漸層的藍藍大海，是夏天的氣味。」

▲▼阿圓曲線窈窕。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）



事實上，阿圓曾被部分網友懷疑豐滿上圍「是做的」，後來只好親上火線澄清「是天生的」。至於豐滿上圍的養成秘訣，阿圓透露小時候都會喝媽媽自製的木瓜牛奶，「一天一杯」，而且她沒有很常吃炸雞，「因為我爸媽會阻止。」