看大谷翔平「收意外驚喜」！佩甄女兒徒手接界外球 網羨：太幸運了

記者潘慧中／綜合報導

佩甄婚後育有一對兒女，不時會和粉絲分享家庭生活。近日格外引起討論的是，全家最近飛去洛杉磯過暑假時，還特地去看道奇隊比賽，沒想到女兒意外接到了一顆界外球，讓不少網友直呼：「好幸運！」

▲佩甄女兒接到Muncy的界外球。（圖／翻攝自Instagram／sleepyjane415）



「大谷翔平我們又來了！」佩甄6日發文說道，她興奮表示既然都到美國了，當然要看MLB，「身為球迷認真地幫道奇加油，還有不斷地拍大谷翔平，太可愛了！」

▲佩甄全家最近去看道奇隊比賽。（圖／翻攝自Instagram／sleepyjane415）



更誇張的是，球賽過程中居然有一顆界外球往佩甄全家頭上飛過去，「我的第一反應就是躲」，但女兒竟然大膽地伸直手去接，「能在萬人球場接到球實在太難得了，這是什麼機率？」

▲佩甄和接到球的女兒開心合影。（圖／翻攝自Instagram／sleepyjane415）



畫面中，可以看到佩甄全家都穿上道奇隊的球衣，除了享用美食，也十分投入欣賞比賽，「太好玩了，我們還要再看一場才要回台灣！」

▲▼佩甄和女兒邊吃邊看比賽。（圖／翻攝自Instagram／sleepyjane415）

