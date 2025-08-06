鄭靚歆罹1病「每晚床單都是血」 　曾被同學嫌：身上有屍體味

記者蔡宜芳／綜合報導

女星鄭靚歆6日在社群分享自己與異位性皮膚炎長期抗戰的心路歷程，坦言痛苦到曾「想過結束一切」，但後來體質出現變化，她也改變了自己的想法，鼓勵病友說：「異位性皮膚炎只是旅程的一部分，而不是人生的結局！」

▲鄭靚歆透露自己以前飽受異位性皮膚炎的困擾。（圖／翻攝自Facebook／鄭靚歆Jin）

鄭靚歆提到，自己以前幾乎每天晚上都在抓癢，嚴重時抓到整個床單都是血和脫落的皮，直到清晨才昏睡過去，「嚴重的時候，我甚至會把自己全身包起來，只是因為不想讓別人看到……」

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭靚歆也表示，自己從小就常被異樣眼光對待，甚至有同學會說「不要靠近她，會傳染給你們」、「妳身上有屍體的味道好噁」，讓她飽受排擠。而大人的反應也讓她感到很無力，「更多大人只是一句輕描淡寫的『不要抓就好了』，但他們永遠不會懂，那種感覺就像有幾萬隻螞蟻在身體裡不停爬行、咬噬，你根本無法停下來！有時候，這些話比皮膚上的傷口還痛……」

▲鄭靚歆表示自己的異位性皮膚炎有時嚴重到讓她吃飯都很困難。（圖／翻攝自Facebook／鄭靚歆Jin）

鄭靚歆坦言，她在洗澡的時候，曾哭過無數次，「因為一碰到水，像無數根針扎進傷口。」連照鏡子都會崩潰，因為無法接受體無完膚的自己，「嚴重時，連吃飯都成為一種折磨，腋下因為皮膚傷口黏在一起，伸手夾菜都會痛。」儘管嘗試過各種治療、看遍名醫，不僅未見成效，還曾被醫生斷言「妳這麼嚴重，這輩子都不可能好」，讓她一度陷入絕望。

但鄭靚歆說，自己並沒有被擊倒，「雖然沒有完全痊癒，但隨著年紀增長、體質改變，大約在24歲後，我的皮膚狀況明顯大好轉。」她也希望用自己的親身經歷，鼓勵正在苦撐的病友，「即使現在很痛苦、很孤單，也請相信——你的身體有一天會改變。」強調異位性皮膚炎只是旅程的一部分，「不是人生的結局。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995