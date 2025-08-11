2025青龍系列大獎5部奪大賞討論度最高　主推韓劇都成最大贏家

文／人物誌

韓國首個以「原創串流節目」為主題的頒獎典禮「青龍系列大獎」，如今已辦到第四屆；今年7月18日，在仁川Paradise City舉行的第四屆青龍系列大獎頒獎典禮，由全炫茂、潤娥再次擔任主持人，準備揭曉今年最獲肯定的作品、演員。這個頒獎典禮，不只是屬於幕前幕後人員的榮耀舞臺，更是Netflix與各家串流平臺的廝殺戰場，本篇文章將針對最受關注的五項獎項作介紹。

▲《苦盡柑來遇見你》成為年度最大贏家。（圖／Netflix，下同）

大賞：《苦盡柑來遇見你》

《Signal》金元錫導演、《三流之路》林恦賰編劇攜手打造，以濟州島漁村為故事起點，用四個季節講述愛純和寬植的人生故事。據報導，獲得Netflix投資的《苦盡柑來遇見你》，其總製作費高達600億韓元（約14.4億新台幣），其中劇組斥巨資搭建巨大攝影棚，不惜大蓋茅草屋、購買漁船以還原60年代的時代氛圍，再加上感人肺腑的成功劇本，讓投資成本能夠得到好的回報，成為年度最大贏家可謂實至名歸。

電視劇最優秀作品賞：《外傷重症中心》

李道允導演執導、改編自同名小說的《外傷重症中心》，絕對是今年最令觀眾大呼過癮的醫療職場劇，劇情講述曾擔任軍醫的天才醫生「白江赫」，返韓空降為外傷外科教授，並決定組創「外傷重症中心」，盡可能地拯救急傷病患。主角不畏根深蒂固的職場文化，固守個人原則而槓上體系權威，加上驚心動魄的手術場景，精采情節難怪被網友喻為「年度醫療爽劇」。

綜藝節目最優秀作品賞：《黑白大廚：料理階級大戰》

風靡台韓的《黑白大廚：料理階級大戰》，集結80位無名廚師、20位享有成就的頂尖主廚，展開跨越料理階級的廚藝對決；主持陣容交給了「國民美食家」白種元、「三星主廚」安成宰，話題性、精緻度、公信力面面具備。除了驚人收視表現，節目播出後參賽者經營餐廳更是一位難求、收穫業配滿滿，像是「港點女王」鄭智善曾來高雄參與韓國文化觀光大展，更與國內川菜餐廳推出聯名餐點，節目迴響堪稱空前。

電視劇男主角賞：《外傷重症中心》朱智勛

青龍系列大獎視帝競爭激烈，入圍名單包含《魷魚遊戲2》李炳憲、《苦盡柑來遇見你》朴寶劍、《外傷重症中心》朱智勳、《惡緣》朴海秀、《或好或壞的東載》李浚赫。其中，朱智勳演出外科醫生白江赫，性格蠻橫卻醫術高超，加上188公分高健壯身材及痞帥容貌，幾乎獨自撐起全劇亮點，曾被調侃為「面癱王子」、歷經吸毒醜聞的他，憑藉本劇收穫百想、青龍視帝，相信未來朱演員將為觀眾帶來更多出色作品。

電視劇女主角賞：《苦盡柑來遇見你》IU李知恩

除了IU，視后入圍名單包含《苦盡柑來遇見你》IU、《狂醫魔徒》朴恩斌、《善意的競爭》李惠利、《一箱情緣》徐玄振、《元敬》車珠英，最終由IU分飾吳愛純、梁金明斬獲視后。在頒獎典禮上，IU哽咽致詞「要把這份敬意、感謝，獻給在被迫模糊地活著的世界裡，比任何人都清晰地活出自我的『愛純』們，以及在社會各處堅持己見、培養自我欲望的『金明』」透過這次的出演，讓劇迷得到活著的力量。

Netflix推出的《黑白大廚》、《苦盡柑來遇見你》、《外傷重症中心》、《京城怪物2》、《魷魚遊戲2》包攬多項提名，戲劇、綜藝商業上的成功，再次為其奠定OTT平臺之首的地位。

