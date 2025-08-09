ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
趙露思哽咽認「半退演藝圈」
Olive Young「平價遮瑕」必買推薦
男星出道23年首曝「母親憂鬱輕生」
《未知的首爾》朴寶英飾演雙胞胎　互換身份重新找回人生意義

文／人物誌

近期的人氣韓劇《未知的首爾》以黑馬之姿掀起討論。由朴寶英、朴珍榮主演，自2025年5月24日於Netflix上線後，便迅速霸佔排行榜，吸引了無數觀眾的目光。

這部劇沒有華麗的場景設定和狗血的劇情轉折，而是用平實的故事，帶出現在年輕人會遇到的人生困境。劇情不僅給人感同身受的感覺，過程中，也一步步帶著觀眾找尋人生價值。

▲ 《未知的首爾》由朴寶英、朴珍榮主演。（圖／tvN drama，下同）

在互換身份後，才體會到彼此的辛苦

劇情講述著一對雙胞胎姊妹（朴寶英飾）柳未來與柳未知，她們因為生活的壓力決定互換身份，展開一場探索彼此世界的旅程。

姊姊未來生活在首爾的繁華與喧囂中，獨自面對職場的挑戰與孤立。生活看似精彩，又符合外界期待，可是她卻很不快樂；妹妹未知則在鄉村過著看似自由輕鬆，實則迷惘惆悵的生活。她們都不喜歡自己的生活，羨慕對方的生活，在不願看見彼此痛苦的心情下決定交換人生。在這過程中，她們不僅發現彼此的辛苦，也逐漸找到自我真正的價值。

相互理解不容易卻很重要

劇中雙胞胎的身份互換，讓她們能夠站在對方的角度去理解彼此生活的難處。這種情節設計不僅增添戲劇性，也引發觀眾對於自身生活的思考。

在面對身邊人的困難時，我們往往容易陷入主觀的判斷，認為他人的生活比自己輕鬆。然而，這部劇透過角色的經歷告訴我們，每個人都有自己的掙扎與不易。我們常常覺得別人的生活比較輕鬆，可是其實每個人都在為活著而拚命努力。或許放下比較的心態，日子會輕鬆一些。

每個人都會迷失，也都會找到幸福

本劇最令人驚豔的絕對是朴寶英的演技。這次不僅是一人分飾兩角的挑戰，還得演出身份互換後的樣子。朴寶英細膩的演技呈現出截然不同的角色特質。未來的理智與壓抑，以及未知的活潑與不安，均被她詮釋得淋漓盡致。

《未知的首爾》除了姐妹間的情感令人動容外，劇中還描繪了愛情與友誼之間的微妙。在未知的前男友身上，我們看到了掙扎於自我認同的青年。他的故事讓人思考了現代社會中對於性別與身份的壓力，並如何克服這些障礙去尋找真我。此外，青梅竹馬李昊洙（朴珍榮飾）與未知之間的感情也是劇情的一大亮點，展現彼此之間未曾表達但始終存在的深情。

《未知的首爾》結合了暖心的親情與治癒人心的愛情。用很貼切的故事，講述我們在追尋理想與生活現實的掙扎。不僅引導觀眾去思考身份與人際關係，還喚醒了我們對於生活中細碎美好的珍惜。

同時也讓人明白，每個人在生命的不同階段都可能迷失，而唯有不斷探索和理解自己，才能在未知中找到屬於自己的位置與幸福。

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

人物誌韓劇朴寶英未知的首爾

