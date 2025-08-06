TBC拔除4頻道！八大2台突遭「無預警停播」　電視台回應：深感遺憾

記者黃庠棻／台北報導

有線電視多系統營運商TBC台灣寬頻5日晚間在官網以及相關頻道跑馬燈宣布，因原頻道代理商未授予旗下4個頻道的播出授權，自6日上午6點起，停播相關頻道，影響範圍包含Discovery頻道、八大第一台、八大綜合台及TVBS歡樂台。對此，八大電視也做出回應。

▲TBC寬頻突公告4頻道停播。（圖／翻攝自TBC官網）

根據TBC官網公告的異動內容，原頻道19號的Discovery將由「Love Nature」頻道取代；原27號頻道的「八大第一台」與28號頻道的「八大綜合台」，分別由「Rock Entertainment」與「Rock Extreme」接替；而原42號頻道的「TVBS歡樂台」則變更為「靖天綜合台」。

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TBC強調此次異動是為保障用戶權益的必要措施，但突如其來的頻道變更，預計引發收視戶的廣泛關注與討論。而TBC經營區域大約在桃園、新竹、苗栗、台中等地，估計當地相關收視用戶會受到影響。

對此，八大電視也做出回應「八大電視長期致力於製播優質多元的內容，深受觀眾喜好，這起無預警停播，已接獲廣大群眾來電詢問關切。」強調「對此我們深感遺憾，期盼政府主管單位與相關系統業者能夠儘速協商解決爭議，儘速復播，以維護廣大收視戶的權益。」