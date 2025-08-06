台女星「羽田機場目睹超扯一幕」！往她臉狂撲 一秒臉綠：公德心去哪

記者潘慧中／綜合報導

楊晨熙儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她6日凌晨在社群網站透露，前陣子在羽田機場泡完溫泉後，意外目睹到的驚人一幕，「公德心到底去哪了？」

▲楊晨熙分享之前在羽田機場看到的超扯一幕。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）



楊晨熙在Instagram限時動態透露，當時在羽田機場泡完溫泉吹頭髮時，突然看到旁邊女生用吹風機在吹內褲，「然後還是該逼的那邊」，讓她相當錯愕，「因為吹風機是Dyson最大風力，風就吹過她內褲的該逼往我臉上撲來。」

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▲楊晨熙不時會出國遊玩。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）



回憶起當時畫面，楊晨熙直言自己完全愣住，「我整個不敢呼吸，臉都綠了，而且還呆滯了幾秒趕緊起身。」她原本只是單純地在吹頭髮，一旁的行為卻讓她瞬間喪失平靜，情緒在震驚與無語之間來回拉扯。

▲楊晨熙當場嚇到臉綠。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）



事件發生地點是在公共溫泉空間，但該名女子絲毫不顧他人觀感，讓楊晨熙無奈感嘆：「公德心到底去哪了？」雖然她未與對方起正面衝突，但從她的表情圖案與文字中可以看出，這段經歷至今仍讓她感到無言。