蔡阿嘎真的衝「蘿拉家麵店」捧場幫宣傳！吐實話：生意好才有錢還

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YTR蔡阿嘎透過多種管道，試圖為了討回前員工蘿拉透過AB條約謀取的3千萬，卻因對方早已透過多種手段脫產，幾乎束手無策，甚至主動提出讓蘿拉當志工抵債，一天願讓她抵1萬，只要做12年就可以還完。頻道5日最新影片，竟還前往蘿拉父母開的麵店「幫忙宣傳」，引起網友熱烈迴響。

▲蔡阿嘎前往蘿拉老家麵店。（圖／翻攝YouTube／蔡阿嘎）

蔡阿嘎與員工一行人前往台中，親自「捧場」蘿拉老家的麵店，他一開始就幽默表示：「看會不會遇到老朋友，結果看到我們鐵門就拉下來？」他請員工Taco前往購買，一群人在路邊嚐起了蘿拉家的小吃，點了乾醋麵、肉羹湯、南投意麵等等，認真地針對食物給出客觀評價。

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▲蔡阿嘎希望蘿拉家麵店生意興隆。（圖／翻攝YouTube／蔡阿嘎）

蔡阿嘎直言「我們拍這個用意，就是希望他們（蘿拉父母）開開心心做生意，就可以賺很多錢，賺很多錢才可以還債」，沒想到被老婆二伯吐槽「她會回來煮麵嗎？不會啊」，蔡阿嘎趕緊緩頰表示希望蘿拉還是有正當工作收入，畢竟先前曾被指出將事件曝光後，害得對方找不到工作，最後，蔡阿嘎還是幽默地說「生意好就要開發票，開發票就要繳稅，紀錄就有，就跑不掉了」，喊話觀眾有空去台中，都可以去支持，並且打卡分享。