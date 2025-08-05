顧婕生日宴140人祝壽　再爆多四疾患　口服化療藥宣布癌症指數

記者葉文正／台北報導

「整型女王」顧婕去年宣布罹患直腸癌四期，又在肝的部分發現陰影，前後手術多次。今天她與140個好友同歡，慶祝58歲生日，性感現身外，也透露：「其實不止癌症，我還有靜脈曲張，三高等等還會頻尿。」即便如此她還是做臉部三層拉皮，更大呼「我不能老。」

▲藝人顧婕生日趴性感現身。（圖／記者周宸亘攝）

今天是顧婕58歲生日，其實並非整壽，但現場席開14桌，賀客盈門，顧婕表示：「因為自從罹癌後每周都有朋友找我吃飯，可能我朋友都怕我往生了，其實我身體很健康，今天開了14桌，140人，我認為只要心態正向身體就會健康。」一旁她的整型醫師張光正等人也頻頻點頭。

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▲顧婕又宣佈多了四個疾患。（圖／記者周宸亘攝）

距離去年開直腸癌的刀之後，顧婕說目前癌症指數有高一點點，「現在大約10左右，正常是0-4.7，開刀時癌症指數是高達28。」

▲藝人顧婕生日趴，緋聞男友現身。（圖／記者周宸亘攝）

至於之前有「車模界林志玲」因打牛奶針出事，但顧婕並不擔心，「我去年整型11月出院後，現在每半年作一次大腸鏡，之後都來做了隱痕提美跟豐唇等等，那本來短效的手術就要用到牛奶針，也是前最安全的，聽說有的人打牛奶針會夢遊，但我是沒有過，我都是麻醉醫師幫我打，事前也都要麻醉諮詢，事前還要驗血，只要有萬全準備就沒問題。」

▲顧婕生日趴找來自己醫師張光正(左)與周哲宇。（圖／記者周宸亘攝）

顧婕說，癌症後的追蹤，大概三個月就會做斷層還有核磁造影檢查，她並解釋「我都不覺得我有癌症，醫生給我口服化療的藥，但我一吃就水腫，還因此去台安看心臟科，看完才發現我有靜脈曲張，吃化療藥我也會眼睛過敏，等生日趴過，還是會找醫生問該怎麼辦？是不是要換藥？」

顧婕說，因為自己對一線的止痛藥是過敏的，「我最近才知道我有靜脈曲張，肝的水泡之前都電燒過了，飲食要開始控制，也發現自己有三高，還會口渴頻尿等等，每天一直吃，一天要吃到四餐，以至於我做整型手術時要用顯微鏡，現在決定生日趴後要多吃青菜，水果要挑比較不甜的，平常也會到診所做高壓氧，還有遠紅外線保養。

她主治醫師張光正說，有些人濫用美容針，才會出問題，針劑一定要專業醫師用，有的人是美容師在控制，才是相對安全的藥物。

提到去年做了臉部三層拉皮，她說直到手術前兩天還很擔心，但到第三天就沒有吃止痛藥了，「有些人很怕痛，但我連夫妻宮凹陷也要補，我的臉不可以有缺陷，要整到滿意為止，這次也做了臥蠶，拉皮大概半年後才完全恢復。」

她今天也特地展現美胸，穿上性感禮服現身，她透露已連續兩個月，每天跳有氧舞蹈，把體重維持在48公斤(164公分)，上圍則是34F，但她則嘟嘴表示希望有長腿，胸部可以不要這麼大。

顧婕說最近沒上過沈玉琳節目，看到媒體報導他吃太多保健品，但我每天也吃很多，但我都沒有問題呢，玉琳哥的熱吵店還沒去過，希望他早日康復。

今天他的整型醫師張光正跟周哲宇醫師也都到場，顧婕現場準備了抽獎，還有伴手禮，還有保健品，他透露生日願望癌症指數可以降到5，然後可以再繼續動手術美容。