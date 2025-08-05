德雲社尚九熙首揭拆夥真相！　控前搭檔何九華背後陷害「嫌他太努力」

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸「相聲大師」郭德綱創辦的相聲社團「德雲社」相當知名，旗下許多相聲演員甚至跨行當演員、藝人。其中，尚九熙在2020年與搭檔何九華拆夥（又稱「裂穴」），當時引發許多討論，而日前又有觀眾在劇場提及此事，對此，尚九熙5日揭開當年的拆夥內幕，直指前搭檔何九華「背刺陷害」自己。

▲尚九熙5日公開和何九華撕破臉，揭曉當年拆夥的內幕。（圖／翻攝自微博／尚九熙、何九華）

尚九熙透露，早在2020年準備錄製德雲社的綜藝節目前，他就突然接到公司通知說何九華主動提出解散搭檔關係，讓他相當震驚，「因為我們當時已經有了自己的專場，還常跟師父一起巡演。」完全無心理準備。

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尚九熙表示，當時在公司的協調下，兩人曾試圖面對面談判，但對方一句「你太努力讓我有壓力」讓他感到心寒。他表示，在2019年的青島專場前，自己為節目內容熬夜寫稿到凌晨四點，何九華卻在打牌。交稿後，何九華不但只簡短回應「不行，但我也不會改」，演出當天也未積極配合，反而在節目之外幫琴霄賢創作段子。當尚九熙直接質問何九華是否想另組搭檔時，對方竟回：「跟誰都行，大不了不幹了也行。」

▲何九華（左）後來選擇與人氣上位圈的秦霄賢（右）搭檔。（圖／翻攝自微博／何九華）

雙方談話無果後，公司通知他們更換搭檔，何九華轉與秦霄賢合作，而他則與孫九芳搭配，「就在這個節點，網路上出現了許多導向性流言——說他受到了獎勵，我受到了懲罰，讓我十分困惑。」之後，有多年粉絲曝光何九華早在2019年就開始鋪路另組搭檔，「公司後來找他求證，他顧左右而言他；領導反復追問，他也沒有正面回應，甚至私下在微信裡和師父說『不幹了』，最後被師父拉黑並踢出公司大群。在最近的綜藝裡，他自己也承認過這件事，但依舊為了顏面在節目裡編造了其他理由。」

尚九熙透露，即便如此，師父基於情誼仍給了何九華回來的機會，何九華也在公司群組道歉，「卻對煽動粉絲對我造謠隻字未提；而在不久後的直播中，他後台拿著印有我頭像的杯子倒開水，並說出『我燙他腦袋』這樣的話，全無悔改之意。」

尚九熙表示，他從2012年就認識何九華，從無名做到小有名氣，「劇場裡只有三兩觀眾的時候、包房、露天公園都演過來了，可最終換來的，是七年搭檔關係裡的背刺與陷害。」

歷經這段動盪期，尚九熙坦言曾婉拒公司再安排搭檔，情緒陷入低潮，直到與郭霄漢搭檔，「我對此一直心懷愧疚，也感激他們在我最困難的時候伸出援手。」為了體面結束舊合作關係，他早早在舞台和社群官宣新搭檔，卻又被何九華以拖延官宣的方式，再度推向輿論風暴。

▲尚九熙的現任搭檔是郭霄漢。（圖／翻攝自微博／尚九熙）

尚九熙表示這次決定站出來，是為了完整還原事情經過，「我一直選擇沉默，是希望時間能淡化一切，不願再提這段經歷。可事實證明，沉默並不能阻止流言發酵。」他強調，自己已經盡力以最平和的方式結束這段搭檔關係，但事與願違，「最後感謝這些年喜歡過『熙華』舞台的觀眾朋友們，那些屬於你們的記憶是無辜與難忘的。未來，希望大家把注意力更多地放在作品和舞台上，並讓我們在積極、健康的網路環境裡，找到屬於各自的快樂。」