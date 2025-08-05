歐陽靖離婚3年拒找新對象　認了：無法同時愛上兩個人

記者王靖淳／綜合報導

女星歐陽靖在2020年嫁給日籍攝影師男友，同年生下兒子新醬，但夫妻倆因疫情分隔兩地，婚姻僅維持2年就結束。離婚3年的她，今（5）日發文分享對於再找一個對象的看法，同時也坦言目前已圓滿，「我無法同時愛上兩個人啊！」

▲歐陽靖。（圖／翻攝自Facebook／GinOy歐陽靖）

談到是否考慮找新對象時，歐陽靖表示自己的人生「已經完滿了。」她透露從小就是名高敏兒，容易受別人情緒影響，甚至自小學便患上恐慌症。她坦言，過去的戀愛經驗，其實都是在陌生人身上尋求原生家庭無法給的穩定感。然而，這份追尋卻讓她走進一段充滿不確定的婚姻，她形容前段關係，就如同嫁給一顆「不定時炸彈」，這段經歷讓她深刻體會到，情緒的穩定對她而言是多麼重要。

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回想起疫情期間，歐陽靖帶著孕肚回台灣，獨自一人從待產、進產房到坐月子，並在產後獨力面對新生兒的挑戰。她曾嘗試參加媽媽社團的聚會，卻發現大家的話題總圍繞在老公身上，這讓她感到格格不入。為了不影響別人，她決定再也不參加。這段日子讓她對自己下了一道告誡：「我沒有被愛的命，不要再有任何憧憬！」然而，她默默把孩子帶大，同時也給自己立下育兒課題，便是「保持情緒穩定。」

▲歐陽靖離婚3年拒交新對象。（圖／翻攝自Facebook／GinOy歐陽靖）

令歐陽靖感動的是，她的努力與付出，在她兒子「新醬」身上開花結果。新醬成長為一個性格樂觀、情緒穩定且勇於表達愛的孩子。她表示自己尋覓了一輩子的對象，其實就是一個情緒穩定的伴侶，她幽默地笑稱：「沒想到我自己生了一個。現在，我的人生已經完滿了，我這輩子再也不用穿上盔甲去找了。單身這麼久，都不想再找一個對象嗎？我無法同時愛上兩個人啊！所以可能要等到我『媽媽身份畢業』的那天吧？」