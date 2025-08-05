結婚2周癌逝！樂團主唱「新婚妻懷中斷氣」　罹鱗狀細胞癌享年59歲

記者田暐瑋／綜合報導

美國重金屬搖滾樂團「Junkyard」主唱大衛羅奇（David Roach）於8月2日安詳辭世，享年59歲，他罹患侵略性鱗狀細胞癌，病情曾一度穩定，並於兩周前與交往多年的女友珍妮佛完婚，婚後不久他便撒手人寰，消息震撼音樂界。

大衛羅奇自罹患侵略性鱗狀細胞癌以來，始終樂觀面對病魔，積極接受治療。7月20日傳出病情惡化，期間仍堅持舉行婚禮，婚禮當天，大衛坐在輪椅上，雖顯憔悴但依舊滿面笑容，2日難敵病魔過世，樂團在官方Instagram發文悼念：「昨晚，大衛在家中於妻子的懷抱中平靜離世。他不僅是一位天賦異稟的音樂人，更是深愛家庭的父親、丈夫與兄長。」

▲大衛羅奇病逝。（圖／翻攝自IG／junkyardhollywood）

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「Junkyard」樂團成立於1987年，憑藉獨特的重金屬音樂風格迅速崛起，雖然曾一度停止活動，但2000年重啟演出，並於2017年推出暌違20年的專輯，再次引發熱烈迴響。痛失丈夫的珍妮佛在社群平台上發文表達深切哀思，她寫道：「雖然很難過，但我感謝丈夫始終保持幽默與堅毅，努力面對病情。」珍妮佛回憶與大衛共同走過的艱難旅程，並表示丈夫從未放棄希望，這份精神讓她倍感驕傲。