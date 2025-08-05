快訊／婚外子女風波爆發1年！　鄭雨盛「秘密登記結婚」

記者張筱涵／綜合報導

南韓影壇男神鄭雨盛去年認和模特兒文佳菲擁婚外子女，更在青龍電影節上致歉，事情過了近1年，今（5日）驚喜傳出已經和圈外女友登記結婚，正式步入人生新階段。

▲鄭雨盛被爆已和圈外女友結婚。（圖／翻攝自鄭雨盛Instagram）



根據韓媒《MyDaily》8月5日報導，知情人士透露，鄭雨盛已與交往多年的一般人女友完成結婚登記，並將這項喜訊告知長年熟識兩人的親友圈，象徵兩人正式成為夫妻。經紀公司Artist Company則對外表示：「正在確認中。」另有相關人士補充，「該部分屬於藝人的私生活範疇，不便對外確認」，對結婚細節保守以對。

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事實上，鄭雨盛去年曾因與模特兒文佳菲之間育有婚外子女一事，成為媒體焦點。他當時選擇不逃避，在青龍電影獎上誠懇致歉：「讓曾經支持與期待我的人感到失望，我深感抱歉。所有責難我都會承擔。」也承諾會盡父親之責，但對婚姻則明確劃下界線。

據另一位熟識人士透露，鄭雨盛與現任妻子多年來共度高低起伏，妻子更是他事業與生活的堅實後盾。該人士表示：「如今這是兩人共同的人生，希望外界能給予祝福，他也非常擔心外界的目光會對妻子造成傷害。」