虞書欣爆與8年老東家解約！　公司急滅火「是到期沒續」：祝福她

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星虞書欣是近年的「頂流」之一，深受廣大粉絲、觀眾喜愛，近日她被發現，微博簡介中刪除工作聯繫信箱，網友紛紛猜測她與經紀公司華策影視解約。對此，陸媒《新浪娛樂》報導指出，華策與她的原先的合約在2024年底到期結束，並非解約，且回應稱：「欣欣和公司相伴8年，攜手同行共同成長，也祝福她未來越來越好。」強調雙方是屬於友好分手。

▲虞書欣離開老東家華策，雙方和平結束合約。（圖／翻攝自虞書欣微博）

虞書欣與華策的合作始於2017年，簽訂為期七年的合約，因《蒼蘭訣》的成功一度短期續約至2025年7月31日。隨著合約自然到期，雙方選擇不再續約。有分析指出華策作為以項目製作為主的公司，在藝人經紀方面的投入相對有限，可能成為虞書欣向外尋求其他合作的主因，未來她將採取工作室自主運營的模式，經紀約不再分包，商務合作則與樂華娛樂合作，影視作品則直接與平台對接，由合作方協助談資源分成。

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▲虞書欣與華策的合約原在2024年底已結束。（圖／翻攝自虞書欣微博）

虞書欣與華策的合作結束方式受到外界好評，雙方未公開互撕，華策官方祝福虞書欣未來越來越好。相比其他藝人解約風波，虞書欣的「和平分手」模式被認為是少見的業界典範，且實屬難得，恰逢近期另一頂流女星趙露思因難忍長期壓榨而與公司全面開戰，讓不少人將兩件事拿來做比較。