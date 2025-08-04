蔡阿嘎強制執行反倒賠！蘿拉竟求「回鍋公司還債」他傻眼：公X小

記者劉宛欣／綜合報導

知名百萬YouTuber蔡阿嘎4日終於更新與前員工蘿拉的財務糾紛進度，去（2024）年他指控蘿拉利用AB合約暗中牟利，造成公司損失高達3,000萬元。為討回公道，他採取強制執行程序，將蘿拉的財物送交法院進行法拍，沒想到最終不但一毛錢都沒收回，反而還自己倒賠將近5千元，且經過半年才收到的還款計畫書，竟提到想回鍋工作室接案還債，讓他又氣又好笑，直呼「公X小」。

▲蔡阿嘎共做了三次強制執行，最後還虧錢。（圖／翻攝YouTube／蔡阿嘎）

蔡阿嘎在頻道影片中說明，半年多來依序查扣了蘿拉於台北與台中的住處財產，包含家電、名牌精品等，但根據法規，物品須由鑑價師鑑定價值，才能進行拍賣，因此他先自行支付超過10萬元的鑑價費，他無奈表示：「光是鑑價就先虧一筆了！」並提到律師告知他，強制執行常態就是如此，付出的心力與成本往往與討回的金額不成正比。

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細數兩場法拍的實際成果，台中最終僅拍出6100元，且當日動員了警方與鎖匠支援，加上交通費支出等等，反而倒賠了2600元。至於台北場則以10萬多成交，但光是鑑價費就花了10.3萬，一樣虧錢收場，兩場法拍共損失4700元，還不包括押給法院的保證金、員工工時與雜支等隱形成本。

雖然這次民事執行收場不如預期，但蔡阿嘎強調，刑事訴訟仍在進行中，未來將會持續追究蘿拉的法律責任，「現在就只能盡人事、聽天命」，但他也坦言自己對追回金額已不抱期待，更重要的是讓對方為過去的行為付出應有代價。

▲蘿拉竟想回鍋大頭佛工作室，蔡阿嘎傻眼到不行。（圖／翻攝YouTube／蔡阿嘎）

更讓人哭笑不得的是，蘿拉方面表示目前因案件纏身、負面聲量過大，無法正常工作，只靠家人資助過活，無力償還債務。但即使如此，律師還是替蘿拉羅列了3大還款方案，第一是蘿拉願意「為大頭佛工作室接案，照收入比例來還款」。蔡阿嘎唸完傻眼至極，根本搞不清楚對方到底是不是在開玩笑，要是答應了等於就是在幫蘿拉背書，還氣得脫口「公X小，真的很有創意，鬼才！」

第二項提議則是希望蔡阿嘎能開放她「自由接案」，非正職員工，但以外包形式繼續合作，第三點最荒謬，蘿拉竟主動提起之前蔡阿嘎幽默提議「參加路跑活動，被大家追不到就不用還錢」、「參加《炎上》或《拳上》抵債」等方案，讓蔡阿嘎與太太二伯聽了都哭笑不得，懷疑蘿拉此舉只是想假裝有誠意解決，藉此免除刑事責任。